РФ и Аргентина рассмотрят возможность сотрудничества в сфере мирного атома

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия и Аргентина продолжат взаимодействие в сфере нераспространения ядерного оружия, а также обсудят возможности сотрудничества в области мирного атома.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Кремле президентов РФ и Аргентины - Владимира Путина и Маурисио Макри.

Главы государств, в частности, договорились продолжать взаимодействие на многосторонних форумах по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения в целях укрепления международной безопасности и стабильности. "Россия и Аргентина подтвердили действенность Договора о нераспространении ядерного оружия в качестве краеугольного камня режима нераспространения ядерного оружия. Они возобновят свои усилия и будут совместно работать в целях укрепления, универсализации и строгого выполнения Договора в преддверии Обзорной конференции, проведение которой запланировано на 2020 год", - говорится в документе.

Оба государства также подчеркнули важность строгого выполнения Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Кроме того, Москва и Буэнос-Айрес договорились "рассмотреть возможности сотрудничества в области мирного использования атомной энергии" по таким направлениям как ядерная электрогенерация, подготовка специалистов, применение ядерных и радиационных технологий в промышленности и медицине, и т.д. РФ и Аргентина также подтвердили поддержку деятельности МАГАТЭ.

"Президенты заявили о готовности продолжать взаимодействие в Группе ядерных поставщиков и в рамках международной системы для сотрудничества в области атомной энергии, а также поддерживать тесное и конструктивное взаимодействие в рамках Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма, в том числе при подготовке ее очередного Пленарного заседания в 2019 году", - указано в совместном заявлении.