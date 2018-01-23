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Россия и Аргентина подтвердили необходимость комплексной реформы ООН

Политика
23 января, 16:29 дата обновления: 23 января, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Владимир Путин и Маурисио Макри также намерены наращивать усилия в рамках межправительственных переговоров

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия и Аргентина подтвердили необходимость осуществления комплексной реформы ООН, в том числе Совета безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Аргентины о стратегическом внешнеполитическом диалоге, которое подписали президенты двух стран Владимир Путин и Маурисио Макри по итогам переговоров.

"Россия и Аргентина подтвердили необходимость осуществления комплексной реформы ООН. Ее составная часть - всеобъемлющая реформа Совета безопасности - должна проводиться при максимально политическом согласии государств - членов организации в целях представительности и эффективности Совета безопасности", - говорится в документе.

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Стороны также отметили намерение наращивать усилия в рамках межправительственных переговоров, "используя принципы, которые должны придать импульс Совету безопасности ООН, который государства - члены этой организации и наделили основной ответственностью за поддержание международного безопасности".

Президенты России и Аргентины также приняли решение об укреплении диалога в рамках международных форумов, в частности в ООН, "Группе двадцати", Всемирной торговой организации (ВТО). "Россия и Аргентина согласились с важностью становления более справедливого и демократического миропорядка, базирующегося на центральной роли ООН и верховенстве международного права, целями которого являются поддержание международного мира и безопасности, защита и продвижение прав человека и обеспечение устойчивого развития", - отмечено в совместном заявлении.

Главы двух государств подчеркнули и свою приверженность принципам и целям устава ООН, в частности принципу мирного урегулирования споров, выразили готовность укреплять конструктивный диалог в области внешней политики и наращивать двустороннее сотрудничество, вырабатывать согласованные решения в духе солидарности, взаимопонимания и доверия в целях противодействия новым вызовам и угрозам, обеспечения международного мира и безопасности, а также развития диалога между различными культурами и религиями.

"Главы государств подтвердили приверженность принципам, заложенным в резолюции Генеральной ассамблеи ООН A/RES/70/149 (2015), в том числе суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела", - указано в документе.

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Персоны
Макри, Маурисио Путин, Владимир Владимирович
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Российско-аргентинские отношения
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