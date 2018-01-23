Лидеры РФ и Аргентины будут наращивать сотрудничество по информационной безопасности

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри призвали к объединению усилий разных стран в борьбе с терроризмом.

"Россия и Аргентина категорически осудили терроризм во всех формах и проявлениях и подчеркнули необходимость консолидации всего мирового сообщества для борьбы с терроризмом в соответствии принципами Устава ООН при признании центральной и координирующей роли Организации на основе норм и принципов международного права", - говорится в совместном заявлении о стратегическом внешнеполитическом диалоге. Документ принят по итогам переговоров глав государств.

Президенты "подтвердили ключевую роль и ответственность государств за искоренение терроризма и борьбе с ним как на национальном, так и на международном уровне". Они также подчеркнули, что "результативная борьба с терроризмом требует надежного перекрытия источников и каналов его финансовой и материально-технической поддержки, как предписывают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и Стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".

Стороны "договорились продолжать сотрудничество на основе международного права в сфере противодействия транснациональной организованной преступности, незаконному производству и обороту наркотиков, коррупции и другим вызовам и угрозам", отмечается в совместном заявлении. В нем подчеркнута "важность комплексного и сбалансированного подхода к мировой проблеме наркотиков". Президенты "договорились продолжать конструктивное взаимодействие в преддверии глобального обзора в 2019 году хода выполнения одобренных в 2009 году Политической декларации и Плана действий по борьбе с наркотиками".

Ситуация на Ближнем Востоке

"Президенты выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и отметили, что поддерживают необходимые направленные на скорейшее и мирное политическое урегулирование в регионе путем соблюдения международного права и посредством уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности".

Безопасность информационных технологий и права человека

В документе "Россия и Аргентина отметили необходимость сотрудничества в рамках ООН в вопросе разработки универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств при использовании информационно-коммуникационных технологий в целях предотвращения конфликтов в данной сфере, закрепления принципов уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, уважения прав человека". Главы государств "решили наращивать двусторонний диалог в области международной информационной безопасности".

Кроме того, "Россия и Аргентина договорились развивать сотрудничество в области поощрения и защиты прав человека в рамках Совета ООН по правам человека и Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека, международными договорами в сфере прав человека. общепризнанными нормами и принципами международного права".

Мальвинские острова

"Россия и Аргентина подтвердили необходимость скорейшего возобновления прямых переговоров между правительством Аргентинской республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях мирного и окончательного урегулирования спора о суверенитете над Мальвинскими островами согласно соответствующим резолюциям ООН", - сказано в заявлении.