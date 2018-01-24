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РФ предложила создать Независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии

Политика
24 января, 1:18 UTC+3

Цель работы комиссии - "установить неоспоримые факты", которые позволят определить виновных в применении химикатов в качестве оружия

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© DHA-Depo Photos via AP

ООН, 24 января. /ТАСС/. Россия предложила Совету Безопасности ООН учредить Независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии на первоначальный период в один год и привлечь к его созданию Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Текст соответствующей резолюции был распространен во вторник делегацией РФ. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

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В соответствии с проектом резолюции Россия предлагает "учредить Независимый механизм ООН по расследованию [United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI] на период в один год" с "возможностью дальнейшего продления" в случае необходимости.

Цель работы комиссии, подчеркивается в документе, заключается в том, чтобы "установить неоспоримые факты", которые позволят Совету Безопасности установить виновных в применении химикатов, в том числе хлора, в качестве оружия.

В случае принятия резолюции новому следственному механизму будет поручено провести "подлинно беспристрастное, независимое, профессиональное и заслуживающее доверия" расследование случаев применения химического оружия в Сирии на основе "надежных, проверенных и подтвержденных улик", собранных непосредственно на месте совершения атак. В проекте подчеркивается, что Совет Безопасности "тщательно проанализирует выводы", к которым придет следственная комиссия. Она, следует из документа, должна руководствоваться "высокими стандартами, установленными Конвенцией о запрещении химического оружия", а также применять "весь спектр" методик, включая сбор проб и опрос свидетелей.

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Если российское предложение будет одобрено, то генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и генеральному директору ОЗХО Ахмету Узюмджю будет поручено в течение 30 дней подготовить рекомендации касаемо задач, полномочий и состава комиссии.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия даст членам Совета Безопасности ООН достаточно времени на изучение проекта резолюции об учреждении новой комиссии по расследованию химических атак в Сирии.

"Мы сказали, что дадим членам Совета достаточно времени на изучение проекта, чтобы затем начать консультации на экспертном уровне", - сказал дипломат. Он допустил, что обсуждение российской инициативы может состояться в ближайший четверг или в пятницу, однако подчеркнул, что на данный момент ничего не запланировано.

Новая следственная комиссия призвана заменить собой Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР), который прекратил существование в конце 2017 года. Попытки членов Совета Безопасности ООН договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом.

СМР был создан по решению Совбеза в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение атак. За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем химическим атакам. Россия неоднократно подвергала СМР критике за непрофессиональную работу.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Небензя, Василий Алексеевич
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