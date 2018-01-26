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Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Африне и подготовку к Конгрессу нацдиалога в Сочи

Политика
26 января, 16:20 дата обновления: 26 января, 16:22 UTC+3

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на совещании затрагивались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к Конгрессу национального диалога Сирии в Сочи, ситуацию вокруг Африна, а также другие вопросы. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"На совещании обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу нацдиалога в Сочи", - сказал он. "Кроме того, речь шла о ситуации в Африне, и в этом контексте президент проинформировал участников совещания об обсуждении этой темы несколько дней назад в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - добавил Песков.

На совещании также затрагивались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, отметил пресс-секретарь.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Вайно, Антон Эдуардович Песков, Дмитрий Сергеевич Лавров, Сергей Викторович Володин, Вячеслав Викторович Патрушев, Николай Платонович Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич Колокольцев, Владимир Александрович
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