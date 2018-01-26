Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Африне и подготовку к Конгрессу нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к Конгрессу национального диалога Сирии в Сочи, ситуацию вокруг Африна, а также другие вопросы. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу нацдиалога в Сочи", - сказал он. "Кроме того, речь шла о ситуации в Африне, и в этом контексте президент проинформировал участников совещания об обсуждении этой темы несколько дней назад в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - добавил Песков.

На совещании также затрагивались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, отметил пресс-секретарь.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.