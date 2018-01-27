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РФ ожидает положительного ответа от ООН по участию в конгрессе в Сочи

Политика
27 января, 2:39 дата обновления: 27 января, 3:26 UTC+3

Ранее стало известно, что Сирийский комитет по переговорам принял решение отказаться от участия в переговорах

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© Роман Канащук/ТАСС

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Россия ожидает положительного решения генерального секретаря ООН на приглашение ООН принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Об этом заявил в ночь с пятницы на субботу ТАСС директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

"В связи с важным заявлением специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Вене Россия ожидает решения генерального секретаря ООН о положительном ответе на приглашение ООН принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", - сказал дипломат.

Ранее представитель оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Фирас аль-Калди подтвердил, что СКП принял решение отказаться от участия в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января.

О созыве 29-30 января Конгресса сирийского национального диалога в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане в декабре совещании государств - гарантов режима прекращения огня в Сирии (РФ, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН.

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Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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