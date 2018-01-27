РФ ожидает положительного ответа от ООН по участию в конгрессе в Сочи

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Россия ожидает положительного решения генерального секретаря ООН на приглашение ООН принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Об этом заявил в ночь с пятницы на субботу ТАСС директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

"В связи с важным заявлением специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Вене Россия ожидает решения генерального секретаря ООН о положительном ответе на приглашение ООН принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", - сказал дипломат.

Ранее представитель оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Фирас аль-Калди подтвердил , что СКП принял решение отказаться от участия в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января.

О созыве 29-30 января Конгресса сирийского национального диалога в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане в декабре совещании государств - гарантов режима прекращения огня в Сирии (РФ, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН.