Посол РФ в Польше: трагедия Освенцима должна формировать иммунитет к исторической амнезии

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Посол РФ в Польше Сергей Андреев, выступая в субботу на памятных мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, предостерег от опасных последствий исторической амнезии и переписывания истории.

"В нынешние времена так называемой постправды под воздействием политической конъюнктуры и информационных войн зачастую происходит смещение понятий, искажается представление о добре и зле, преступники становятся "борцами за свободу", а освободители - "оккупантами" и "душителями свободы", - сказал он. "Аушвиц - это то место, где страшная трагедия прошлого должна служить суровым уроком нынешнему и будущим поколениям, где у людей должен формироваться стойкий иммунитет от заболевания исторической амнезией. Здесь уж точно не должно быть сомнений в том, кто палачи, кто жертвы, и кто освободители", - подчеркнул посол.

Как напомнил посол РФ в Польше, в декабре 2017 года Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию о недопустимости героизации нацизма, потворства современным формам расизма, ксенофобии и нетерпимости. "К сожалению, и сегодня есть страны, где поднимают голову неонацисты, возводятся в ранг национальных героев те, кто сотрудничал с нацистами и уничтожал мирное население по признаку "неправильной национальности", устраиваются марши и факельные шествия националистов под лозунгами национальной исключительности и расовой нетерпимости, а памятникам в честь тех, кто с фашизмом боролся, объявляется война", - констатировал он.

"Холокост творили люди - им свой приговор вынесли Нюрнбергский трибунал, суды человеческие и суд истории. Остановили эту машину смерти тоже люди, - напомнил посол. - И вполне закономерно, что День памяти жертв Холокоста приурочен к дате освобождения красноармейцами лагеря Аушвиц-Биркенау".

"Мы в России и других государствах бывшего СССР в этот день вспоминаем миллионы наших соотечественников - русских, украинцев, белорусов, татар, евреев, казахов, грузин, узбеков, азербайджанцев, молдаван, людей десятков других национальностей, - плечом к плечу сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, освобождая свою страну и оккупированные Германией страны Европы. В нашей благодарной памяти навсегда останутся наши товарищи по оружию - поляки, сражавшиеся в рядах Народного Войска Польского вместе с Красной армией и в рядах союзников на Западе. Мы помним и высоко ценим вклад наших союзников в Победу над общим врагом", - отметил Андреев.