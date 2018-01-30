Участники Конгресса нацдиалога заявили, что их главная цель - вернуть мир Сирии

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи заявили, что их главная цель - прекратить конфликты и вернуть мир Сирии. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте МИД РФ обращении участников конгресса.

"Мы, участники Конгресса сирийского национального диалога, выражаем общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту, - отмечается в документе. - Мы все разделяем одну и ту же цель - вернуть мир и процветание нашей Родине и мирно жить друг с другом без насилия и терроризма во всех их формах и проявлениях".

Участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи также заявили об активной приверженности борьбе с терроризмом, фанатизмом и экстремизмом. Восьмой пункт документа декларирует: "безусловное неприятие и активная приверженность борьбе с терроризмом, фанатизмом, экстремизмом, межконфессиональной рознью во всех их проявлениях, а также противодействие условиям, способствующим их распространению".

Участники Конгресса сирийского нацдиалога попросили помощи стран мира в восстановлении статуса достойного члена международного сообщества. "Мы призываем всех друзей Сирии принять все необходимые меры, чтобы помочь нашей дорогой стране восстановить свой статус достойного члена международного сообщества", - говорится в документе.

Участники конгресса также призвали мировое сообщество внести вклад в преодоление последствий войны и в восстановление Сирии путем обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся жителям страны.

"По мере нашего продвижения в процессе политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН мы призываем ООН, международные гуманитарные организации и все мировое сообщество внести вклад в преодоление последствий войны и в восстановление Сирии путем принятия дополнительных мер по постоянному обеспечению быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нашим нуждающимся братьям и сестрам, а также по оказанию нашему народу дополнительной помощи, способствующей восстановлению основных объектов инфраструктуры, включая социальные и экономические объекты, организации масштабных операций по разминированию", - отмечается в документе.

В заявлении говорится и о том, что Сирии нужна сильная и единая национальная армия, выполняющая задачи в соответствии с конституцией страны.

"Сильная, объединенная, заслуживающая уважения национальная армия, выполняющая свои задачи в соответствии с конституцией и высшими стандартами, - говорится в документе. - Ее функции - защищать национальные границы и народ от внешних угроз и терроризма, в то время как специальные службы и службы безопасности должны поддерживать национальную безопасность в соответствии с принципом верховенства закона, действовать в рамках конституции и закона и уважать права человека. Применение силы должно быть исключительной прерогативой компетентных государственных институтов".

Роль ООН в процессе восстановления Сирии

Участники Конгресса нацдиалога обратились с просьбой к ООН оказывать содействие в организации работы конституционной комиссии в Женеве. "Мы обращаемся с просьбой к генеральному секретарю ООН поручить его специальному посланнику по Сирии оказывать содействие в организации работы конституционной комиссии в Женеве", - отмечается в документе. Смотрите также Роль России в урегулировании сирийского кризиса. Досье В заявлении уточняется, что решение о мандате и критериях отбора членов сирийской конституционной комиссии будет принято в рамках Женевского процесса, в неё войдут представители правительства и оппозиции. "В состав конституционной комиссии войдут, как минимум, представители правительства и оппозиции, участвующие в межсирийских переговорах, эксперты по Сирии, представители гражданского общества, независимые представители, лидеры племен и женщины. Будут приняты меры для того, чтобы в составе комитета были пропорционально представлены этнические и религиозные группы. Окончательное решение о мандате, порядке работы, полномочиях, правилах процедуры и критериях отбора членов конституционной комиссии будет принято в рамках Женевского процесса под эгидой ООН", - говорится в документе. Планы вернуть стране благополучие Участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи заявили о решимости сохранить культурное наследие САР и вернуть стране благополучие. Об этом также говорится в опубликованном документе. В десятом пункте документа отмечается, что особую важность для сирийского общества имеет "история его многообразия, а также вклад и ценности, которые все религии, цивилизации и традиции привнесли в Сирию". СПЕЦПРОЕКТ Из России с поддержкой: итоги российской военной операции в Сирии Как российские военные помогли добиться перемирия - в спецпроекте ТАСС В следующем пункте говорится про "борьбу и искоренение бедности, оказание поддержки пожилым и другим уязвимым группам населения, в том числе людям с особыми потребностями, сиротам и жертвам войны, что должно включать обеспечение безопасности и предоставление убежища всем перемещенным лицам и беженцам, а также защиту их права на добровольное и безопасное возвращение в свои дома и земли". Только сирийский народ должен определить будущее своей страны демократическими средствами, подчеркивается в заявлении. Сирия должна быть демократическим и нефракционным государством, основанным на принципе плюрализма и равенства. "Только сирийский народ должен определить будущее своей страны демократическими средствами, путем выборов, и должен обладать исключительным правом определять политическое, экономическое и социальное устройство без вешнего давления или вмешательства, в соответствии международным правом и обязанностями Сирии", - отмечается в третьем пункте заявления. Как заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи одобрил три документа - итоговое заявление, обращение участников и список кандидатов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой конституции Сирии. По его словам, список "будет передан в самое ближайшее время после небольшого согласования конкретных фамилий" спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре для дальнейшей работы.