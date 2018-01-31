Конгресс нацдиалога в Сочи принял заявление из 12 пунктов для урегулирования в Сирии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны.

В нем в частности отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов.

Сирийцы также обратились к генсеку ООН с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках Женевского процесса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба российского МИД.

Территориальная целостность Сирии

Участники конгресса выразили приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирии. "Уважение и полная приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и единству (Сирийской Арабской Республики/Государства Сирия), ее территории и народу. В этой связи ни одна часть национальной территории не должна быть предметом уступок. Народ Сирии остается приверженным возвращению оккупированных сирийских Голан законными средствами, в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - говорится в первом пункте.

Во втором пункте документа отмечается роль страны в мире и в регионе. "Сирия должна играть полноценную роль в международном сообществе и регионе, в том числе как часть арабского мира, в соответствии с Уставом ООН, его целями и принципами", - говорится в тексте документа.

Будущее Сирии в руках ее народа

Судьба Сирии будет решаться исключительно ее народом с помощью демократических средств. "Только сирийский народ должен определить будущее своей страны демократическими средствами, путем выборов, и должен обладать исключительным правом определять политическое, экономическое и социальное устройство без вешнего давления или вмешательства, в соответствии международным правам и обязанностям Сирии", - отмечается в третьем пункте заявления.

Демократическая и независимая

Участники Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи считают, что Сирия должна быть демократическим и нефракционным государством, которое обеспечит равные права граждан независимо от религиозной, этнической и гендерной принадлежности. "(Сирийская Арабская Республика/Государство Сирия) должна быть демократическим и нефракционным государством, основанном на принципах политического плюрализма и равного гражданства, независимо от религиозной, этнической и гендерной принадлежности, полном уважении и защите верховенства закона, разделении властей, независимости судебной системы, полном равенстве всех граждан, культурном многообразии сирийского общества, обеспечении общественных свобод, включая свободу вероисповедания, имеющим транспарентное, инклюзивное, ответственное управление, в том числе перед национальным законодательством, с необходимыми эффективными мерами по борьбе с преступностью, коррупцией и должностными злоупотреблениями", - говорится в четвертом пункте документа.

Также делегаты конгресса в пятом пункте заявления отметили, что государство должно быть привержено национальному единству, социальному миру, а также всеобъемлющему и сбалансированному развитию и иметь справедливое представительство в органах местной администрации.

Верховенство закона

Участники конгресса постановили, что работа государственных и общественных институтов Сирии должна быть непрерывной, соответствовать высшим стандартам надлежащего управления и обеспечивать верховенство закона. "Непрерывная и улучшенная работа государственных и общественных институтов с проведением, при необходимости, реформ, включая защиту социальной инфраструктуры и имущественных прав, а также предоставление общественных услуг всех гражданам без дискриминации, в соответствии с высшими стандартами надлежащего управления и гендерным равенством. Граждане должны получать пользу от эффективных механизмов взаимодействия со всеми органами власти при обеспечении полного соответствия принципу верховенства закона, правам человека и правам на общественную и частную собственность", - говорится в шестом пункте.

Сильная армия

Сирия должна обладать объединенной национальной армией, выполняющей задачи в соответствии с конституцией страны, отметили участники Конгресса нацдиалога. "Сильная, объединенная, заслуживающая уважения национальная армия, выполняющая свои задачи в соответствии с конституцией и высшими стандартами, - говорится в документе. - Ее функции - защищать национальные границы и народ от внешних угроз и терроризма, в то время как специальные службы и службы безопасности должны поддерживать национальную безопасность в соответствии с принципом верховенства закона, действовать в рамках конституции и закона и уважать права человека. Применение силы должно быть исключительной прерогативой компетентных государственных институтов", говорится в седьмом пункте заявления.

Борьба с экстремизмом

Участники Конгресса нацдиалога заявили об активной приверженности борьбе с терроризмом, фанатизмом и экстремизмом. "Безусловное неприятие и активная приверженность борьбе с терроризмом, фанатизмом, экстремизмом, межконфессиональной рознью во всех их проявлениях, а также противодействие условиям, способствующим их распространению", - гласит восьмой пункт.

Равные права

Следующий пункт документа отмечает важность соблюдения прав и свобод в стране. "Уважение и защита прав человека и общественных свобод, особенно в период кризиса, включая недискриминацию и равные права и возможности для всех, независимо от расовой, религиозной, этнической, культурной или языковой принадлежности, пола или какого-либо другого признака, с эффективными механизмами по их защите, которые учитывают политические и равные права и возможности женщин, включая принятие активных мер по обеспечению представительства и участия в институтах и структурах, принимающих решения, с механизмами, направленными на достижение по крайней мере 30% уровня представительства женщин с обеспечением в итоге паритета", - говорится в девятом пункте.

Сирийское общество

В десятом пункте отмечается, что особую важность для сирийского общества имеет "история его многообразия, а также вклад и ценности, которые все религии, цивилизации и традиции привнесли в Сирию". В следующем пункте говорится про "борьбу и искоренение бедности, оказание поддержки пожилым и другим уязвимым группам населения, в том числе людям с особыми потребностями, сиротам и жертвам войны, что должно включать обеспечение безопасности и предоставление убежища всем перемещенным лицам и беженцам, а также защиту их права на добровольное и безопасное возвращение в свои дома и земли".

Конституционная комиссия

Решение о мандате и критериях отбора членов сирийской Конституционной Комиссии будет принято в рамках Женевского процесса, в нее войдут представители правительства и оппозиции. "В состав Конституционной Комиссии войдут, как минимум, представители правительства и оппозиции, участвующие в межсирийских переговорах, эксперты по Сирии, представители гражданского общества, независимые представители, лидеры племен и женщины. Будут приняты меры для того, чтобы в составе комитета были пропорционально представлены этнические и религиозные группы. Окончательное решение о мандате, порядке работы, полномочиях, правилах процедуры и критериях отбора членов Конституционной Комиссии будет принято в рамках Женевского процесса под эгидой ООН", - говорится в 12 пункте документа. Участники конгресса также обращаются с просьбой к ООН оказывать содействие в организации работы конституционной комиссии в Женеве.