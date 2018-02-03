МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов призвал к созданию нового народно-патриотического союза на основе объединения левых сил и патриотов, в том числе национально-ориентированной буржуазии. Об этом Удальцов заявил в субботу на съезде "Левого фронта".

"Как был в 90-е годы - начале нулевых [годов] НПСР (Народно-патриотический союз России - прим. ТАСС), нужен новый НПСР. Ядро: Компартия, рядом левые силы, патриоты - это был бы сильнейший альянс, который действительно смог бы побороться не просто за хороший результат, а за победу", - сказал Удальцов, отметив, что относит к патриотам "часть национально-ориентированной буржуазии". По словам лидера "Левого фронта", "бизнес, который ориентирован на развитие страны, на удовлетворение потребностей народа уже устал" от того, что ему не дают развиваться.

Съезд "Левого фронта" открылся в субботу в Москве. Перед делегатами выступил кандидат в президенты РФ Павел Грудинин, а также публицист Исраэль Шамир, известный критикой политики государства Израиль.

В президиум съезда избран член СПЧ (Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) Максим Шевченко, недавно подравшийся с членом СПЧ Николаем Сванидзе. Предлагая кандидатуру Шевченко в состав президиума, Удальцов отметил, что "товарищ Шевченко буквально на днях вступил в настоящий бой с силами либерализма и победил".

Съезд "Левого фронта" организаторы назвали "восстановительным", потому что деятельность организации фактически прекратилась после начала уголовного преследования Удальцова, который был освобожден из колонии в августе 2017 года. В феврале 2013 года Сергей Удальцов был помещен под домашний арест, в июле 2014 года Мосгорсуд признал его и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и попытке организации массовых беспорядков на территории России. Подсудимые были приговорены к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.