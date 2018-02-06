Посол РФ заявил, что гуманитарная ситуация в КНДР ухудшается из-за санкций

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в КНДР ухудшается из-за введенных против нее санкций, и в страну почти невозможно доставить продовольствие, лекарства и медицинское оборудование. Об этом заявил в понедельник журналистам в Нью-Йорке посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Он выступил с докладом на закрытой встрече комитета Совета Безопасности ООН, который отслеживает осуществление ограничений в отношении КНДР.

Как сообщил дипломат, он проинформировал членов комитета "о влиянии санкций на экономику КНДР, на социальную жизнь, а также на военно-промышленный комплекс". "Гуманитарная ситуация ухудшается. Есть несколько аспектов, в том числе сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению", - сказал Мацегора.

По его словам, санкции также сказались на ситуации в сфере здравоохранения. "Вы знаете, они [граждане КНДР] построили в Пхеньяне клинику для лечения женщин, больных раком, но теперь совершенно невозможно доставить запасные части для оборудования, поэтому в принципе лечение онкологических заболеваний прекратилось", - подчеркнул посол РФ.

Мацегора отметил, что озвучил на заседании "конкретные идеи о том, что нужно сделать" для улучшения ситуации. По его словам, он попросил комитет СБ ООН "быть не только полицейским", который контролирует выполнение санкций, но и "структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие, лекарства, медицинское оборудование".

Дипломат подтвердил, что это его первый приезд в Нью-Йорк на заседание комитета СБ ООН. Как напомнил Мацегора, один из его предшественников уже выступал с докладом в комитете несколько лет назад, однако тогда речь шла о проблемах, с которым сталкиваются дипломаты в ходе работы в КНДР.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров из республики. В 2017 году Совбез трижды усиливал режим рестрикций в отношении Пхеньяна.

Первая встреча комитета

Комитет СБ ООН провел в понедельник первую в году встречу, на которой обсуждался план работы на 2018 год. Как заявил по итогам совещания голландский дипломат Карел Ян Густаф ван Остером, в течение ближайших месяцев комитет будет внимательно наблюдать за гуманитарной ситуацией в КНДР. Он напомнил, что в принятой в декабре резолюции "очень четко сказано, что она не ставит своей целью оказать негативное воздействие на народ" КНДР.

Ван Остером, являющийся председателем комитета, не стал сообщать подробности состоявшейся дискуссии, сославшись на ее конфиденциальный характер. В то же время он подтвердил, что на встрече присутствовали представители Управления по координации гуманитарных вопросов и других агентств ООН, работающих в КНДР. По его словам, брифинги, посвященные положению в КНДР, будут продолжены.

Говоря о ситуации с осуществлением мер, введенных СБ ООН, голландский дипломат отметил, что в отношении Пхеньяна действует "самый сложный режим санкций" на сегодняшний день. "Есть некоторые страны, которые в курсе санкций, но не обладают возможностями для их выполнения", - констатировал ван Остером. По его словам, международное сообщество должно оказывать этим странам помощь в осуществлении ограничений. В свою очередь комитету СБ ООН в случае выявления нарушений санкционного режима следует принять надлежащие меры, отметил он.