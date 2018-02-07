Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: силовой сценарий США в отношении КНДР может унести до миллиона жизней

Политика
7 февраля, 16:46 UTC+3 СОЧИ 7, февраля. /ТАСС

Министр иностранных дел отметил, что Россия совместно с Китаем работает над разрядкой ситуации на Корейском полуострове

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Силовой сценарий США по разрешению ситуации на Корейском полуострове, по оценкам экспертов, может унести до миллиона жизней, он не должен быть реализован.

Смотрите также
Военный парад в Пхеньяне, КНДР, 2017 год

Ядерная программа КНДР. Досье

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду в ходе выступления в рамках мастер-класса для финалистов конкурса "Лидеры России".

"Видим, что в США пытаются каждый раз закручивать "санкционные гайки" и грозят применением силы, - сказал министр. - Надеюсь, что такой сценарий, который, по оценкам экспертов, унесет до миллиона, а может быть и больше, все-таки не будет реализован, и США будут как минимум советоваться со странами, которые будут этой ситуацией затронуты, прежде всего, с руководством Республики Корея и Японией".

СПЕЦПРОЕКТ

Кто и для чего стал участником конкурса "Лидеры России"

Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

По словам главы российского МИД, силовая попытка США решить проблемы в отношениях с КНДР может привести к трагедии. "Применение силы в этом регионе мира будет катастрофическим", - подчеркнул он.

Кроме того, министр отметил, что Россия совместно с Китаем работает над разрядкой ситуации на Корейском полуострове.

"Вместе с КНР продвигаем безальтернативность политического диалога, у нас есть совместная инициатива с китайцами", - сказал Лавров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Китай Япония Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
4
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
5
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
6
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
7
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама