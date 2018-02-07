Лавров: силовой сценарий США в отношении КНДР может унести до миллиона жизней

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Силовой сценарий США по разрешению ситуации на Корейском полуострове, по оценкам экспертов, может унести до миллиона жизней, он не должен быть реализован.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду в ходе выступления в рамках мастер-класса для финалистов конкурса "Лидеры России".

"Видим, что в США пытаются каждый раз закручивать "санкционные гайки" и грозят применением силы, - сказал министр. - Надеюсь, что такой сценарий, который, по оценкам экспертов, унесет до миллиона, а может быть и больше, все-таки не будет реализован, и США будут как минимум советоваться со странами, которые будут этой ситуацией затронуты, прежде всего, с руководством Республики Корея и Японией".

По словам главы российского МИД, силовая попытка США решить проблемы в отношениях с КНДР может привести к трагедии. "Применение силы в этом регионе мира будет катастрофическим", - подчеркнул он.

Кроме того, министр отметил, что Россия совместно с Китаем работает над разрядкой ситуации на Корейском полуострове.

"Вместе с КНР продвигаем безальтернативность политического диалога, у нас есть совместная инициатива с китайцами", - сказал Лавров.