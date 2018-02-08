МИД РФ: пути развития Венесуэлы должны определяться народом страны без влияния извне

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вопросы внутреннего развития Венесуэлы должны решаться самими венесуэльцами в соответствии с правовыми нормами страны и без деструктивного влияния извне. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги очередного раунда переговоров венесуэльского правительства с оппозицией в Доминиканской Республике.

"Подтверждаем российскую позицию: вопросы внутреннего развития Венесуэлы должны решаться исключительно народом этой страны в соответствии с предусмотренными там конституционными и правовыми процедурами на основании демократических норм и без деструктивного внешнего вмешательства, - сказала она. - Полагаем, что лучшим проявлением свободы выбора стало бы голосование непосредственно на избирательных участках. Считаем, что задача всех ответственных политических сил - способствовать организованному и мирному народному волеизъявлению в Венесуэле".

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что переговоры венесуэльского правительства и оппозиции являются важными с точки зрения урегулирования кризиса в стране. "В отношении развития ситуации в Венесуэле исходили и исходим из того, что на переговорах в Санто-Доминго идет не простой, но крайне полезный и важный для судеб страны разговор, - сказала дипломат. - Убеждены, что только сами венесуэльцы могут определить собственное будущее и пути развития своей страны".

Захарова подчеркнула, что у России вызывает сожаление позиция некоторых стран, поощряющих ту часть оппозиции Венесуэлы, которая настроена на бойкот мирного урегулирования внутреннего конфликта в этой южноамериканской стране. "Глубоко сожалеем, что этот, казалось бы, естественный подход очевиден не для всех государств, - сказала она. - Прозвучали заявления о неприемлемости априори президентских выборов в апреле. Тем самым извне откровенно поощряется тактика той части венесуэльской оппозиции, которая ведет линию на бойкот мирного урегулирования внутренних разногласий".

Официальный представитель МИД РФ также назвала провокационными призывы госсекретаря США Рекса Тиллерсона к венесуэльским военным касательно необходимости сместить правительство Венесуэлы.

"Совсем провокационными с нашей точки зрения выглядят высказывания госсекретаря США, который допустил возможность участия военных в смещении правительства Венесуэлы силовым путем, что в принципе противоречит всем заявлениям о приверженности демократии и обязательствам, которые взяли на себя государства Западного полушария в отношении недопустимости и невозможности неконституционной смены политического строя, - сказала Захарова. - Отрадно, что командование вооруженных сил Венесуэлы твердо и принципиально отвергло подобную возможность".

Переговоры правительства Венесуэлы и оппозиции

В Санто-Доминго во вторник состоялся очередной раунд переговоров правительства Венесуэлы и оппозиции по урегулированию внутриполитического кризиса. Президент Доминиканской Республики Данило Медина выступает в качестве одного из посредников между представителями правительства и оппозиции Венесуэлы. Сторонам в ходе очередного переговорного раунда удалось согласовать промежуточный документ, отражающий позиции сторон. Одним из основных переговорных пунктов являлась дата проведения выборов президента. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о выборах президента страны в предусмотренную промежуточным договором компромиссную дату 22 апреля 2018 года.