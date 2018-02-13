Антонов: преодоление негативных тенденций в диалоге с США - одна из главных задач

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Преодоление негативных тенденций в отношениях Москвы и Вашингтона является на данном этапе одной из первостепенных задач российской дипломатии. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в понедельник вечером на торжественном приеме. Это мероприятие состоялось в российском посольстве в связи с отмечавшимся 10 февраля Днем дипломатического работника.

"Одна из первостепенных задач - преодоление негативных тенденций в отношениях с США. Важно говорить американским партнерам о восприятии объективной необходимости оздоровления двустороннего диалога. Российско-американское взаимодействие по-прежнему оказывается решающим фактором, воздействующим на ключевые глобальные процессы", - заявил Антонов.

"Только вместе мы сможем справиться с такой чумой, поразившей человечество, как терроризм. Объединившись, укрепить основы стратегической стабильности, урегулировать региональные конфликты", - убежден посол.

Нерушимые узы

На приеме присутствовали дипломаты и послы ряда бывших советских республик. В российскую дипломатическую миссию прибыли, в частности, послы Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и временный поверенный в делах Белоруссии в США. Антонов поименно упомянул их и тепло приветствовал. При этом он отметил, что республики бывшего СССР связывают такие узы, которые "никогда никому разорвать не удастся".

Вечер был открыт минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Подмосковье, а также об ушедших из жизни за минувший год российских дипломатах, включая постоянного представителя при ООН Виталия Чуркина и ряда других его коллег.

Объединительная повестка дня

Антонов констатировал, что "обстановка в мире остается сложной". "Нарастающие угрозы безопасности и вызовы развитию требуют широкого объединения усилий международного сообщества", - сказал он. В связи с этим дипломат процитировал высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о том, что продолжаются "попытки "исторического Запада" любой ценой сохранить свое доминирование, навязать свою волю другим странам, сдержать развитие новых мировых центров, включая Россию". "Очевидно, что такая политика отдаляет решение насущных глобальных проблем", - предупредил Антонов.

"Наша страна противопоставляет этому объединительную и позитивную повестку дня. Подавляющее большинство государств видит в России одного из ключевых гарантов стабильности, защитницу основополагающих принципов межгосударственного общения, таких, как верховенство международного права, центральная роль ООН, суверенное равенство государств. На этой основе мы успешно выстраиваем равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми готовыми к этому зарубежными партнерами", - сказал посол.

Он также высоко оценил "активизацию взаимодействия с коллегами из стран СНГ". "Мы стали чаще бывать друг у друга, успешно проводим совместные мероприятия. Осуществляемая нами "сверка часов" и координация позиций по актуальным вопросам является очень важным и полезным подспорьем в работе", - заявил Антонов.