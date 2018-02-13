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ЦИК может рассмотреть жалобы на показ фильма "Путин" на Первом канале

Политика
13 февраля, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Показ документальной картины Оливера Стоуна содержит признаки агитации и демонстрируется вне периода агитации в СМИ, считают в штабе Ксении Собчак и в партии "Яблоко"

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа ЦИК РФ по информационным спорам может рассмотреть жалобы "Яблока" и штаба Ксении Собчак на показ Первым каналом фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Путин". Об этом сообщила журналистам во вторник секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

По ее словам, пока она не видела этих жалоб, а ближайшее заседание рабочей группы по информационным спорам может пройти на следующей неделе.

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"Предмет этой жалобы вполне может быть предметом рассмотрения на рабочей группе по информационным спорам. Желательно, конечно, увидеть существо, доводы и так далее", - сказала Гришина.

Ранее партия "Яблоко" и штаб Ксении Собчак обратились в ЦИК с жалобами на трансляцию в эфире Первого канала четырехсерийного документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Путин". По мнению заявителей, показ фильма нарушает избирательное законодательство, так как содержит в себе признаки агитации и демонстрируется вне периода агитации в СМИ. Агитационный период в СМИ начнется 17 февраля.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться с вопросами о законности показа фильма в Центризбирком.

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