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Лавров: заверения США о нахождении в Сирии для борьбы с ИГ должны оставаться в силе

Политика
16 февраля, 23:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Глава МИД РФ добавил, что диалог Москвы и Вашингтона по Сирии идет достаточно прагматично

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Клятвенные заверения США о том, что они находятся в Сирии только для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), должны оставаться в силе. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Euronews.

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По его словам, диалог Москвы и Вашингтона по Сирии идет достаточно прагматично. "Мы все-таки пытаемся их вразумить насчет того, что их прежние клятвенные заверения о том, что они находятся в Сирии исключительно для борьбы с ИГИЛ (прежнее название ИГ), должны оставаться в силе", - указал российский министр.

Он обратил внимание на заявления официальных лиц США о том, что они будут находиться в Сирии пока не завяжется устойчивый политический процесс, результаты которого будут устраивать Вашингтон. "Это уже очередное проявление недоговороспособности, которое мы многократно за последние пару десятков лет видели со стороны США и их западных партнеров", - отметил он.

В Москве неоднократно заявляли о незаконности нахождения военных США на территории Сирии. Кроме того, их действия зачастую создают серьезные помехи для полной ликвидации террористов в этой стране.

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