Кисляк: все российские программы соответствуют обязательствам Договора о РСМД

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Все российские программы соответствуют обязательствам, которые взяла на себя РФ в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил в субботу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Все российские программы соответствуют нашим обязательствам, в том числе, по Договору о РСМД, - сказал он. - Мы не можем принять такие домыслы, они используются для пересмотра ядерной доктрины и подходов к использованию ядерного оружия".

"Мне хотелось бы напомнить, что у нас тоже есть вопросы по соблюдению американцами этого договора", - подчеркнул Кисляк. "Здесь существует целый ряд проблем, - напомнил он.