Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кисляк: все российские программы соответствуют обязательствам Договора о РСМД

Политика
17 февраля, 18:10 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 17, февраля. /ТАСС

Бывший посол РФ в США отметил, что у Москвы "тоже есть вопросы" по соблюдению Вашингтоном этого договора

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк

© Антон Новодережкин/ТАСС

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Все российские программы соответствуют обязательствам, которые взяла на себя РФ в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил в субботу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк на Мюнхенской конференции по безопасности.

Смотрите также
МБР "Тополь"

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Досье

"Все российские программы соответствуют нашим обязательствам, в том числе, по Договору о РСМД, - сказал он. - Мы не можем принять такие домыслы, они используются для пересмотра ядерной доктрины и подходов к использованию ядерного оружия".

"Мне хотелось бы напомнить, что у нас тоже есть вопросы по соблюдению американцами этого договора", - подчеркнул Кисляк. "Здесь существует целый ряд проблем, - напомнил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Кисляк, Сергей Иванович
Страны
США Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады
3
Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на Мюнхенской конференции
4
В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
7
Захарова: в Киеве наврали украинским гражданам про Тимошенко в Мюнхене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама