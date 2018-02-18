Месяц до выборов: президентская избирательная кампания выходит на финишную прямую

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президентская избирательная кампания в РФ выходит на финишную прямую, ровно месяц остается до дня, когда на всенародных выборах россияне определят, кто будет возглавлять страну следующие шесть лет.

Впрочем, жители труднодоступных местностей, сотрудники метеорологических и полярных станций, экипажи находящихся в плавании судов, россияне в ряде зарубежных стран смогут проголосовать досрочно, начиная с 25 февраля.

Эксперты, специализирующиеся на выборных процессах, характеризуют текущую избирательную кампанию как конкурентную и открытую. Помимо собственно электоральных процессов, они обращают внимание, что на этой кампании во всероссийском масштабе тестируется ряд важных нововведений, которые могут существенно изменить качество процедуры голосования и позволить сделать выборы делом каждого гражданина, в конечном итоге значительно повысив их легитимность.

Все на выборы

Избирательная кампания в РФ длится ровно три месяца - с 18 декабря 2017 года по 18 марта года текущего.

На первые две трети этого периода пришлись напряженные с точки зрения организации электоральных процедур процессы выдвижения и регистрации кандидатов, завершившиеся формирование окончательного списка претендентов на главный государственный пост.

Изначально претензии на участие в выборах предъявили несколько десятков человек, причем появление некоторых из них производило впечатление не столько на политологов, сколько на специалистов из сферы шоу-бизнеса. О президентских амбициях заявляли вышедший из СИЗО бывший строительный магнат Сергей Полонский и владелец стриптиз-клубов Лаки Ли, называвший себя "коммунистом из "Единой России" Тристан Присягин и блогер Самсон Шоладеми.

Продекларировали намерение выдвигать кандидатов и партии, названия многих из которых едва ли не впервые появились в информационном пространстве.

Подавляющее большинство из них отсеялось еще на стадии проведения предвыборных съездов и собрания инициативных групп граждан в поддержку самовыдвижения кандидатов, а до завершения стадии выдвижения добрались 17 человек. При этом среди них очевидно выделялась группа кандидатов, имеющих наибольшие шансы на выход в следующую стадию кампании, - действующий президент РФ Владимир Путин, баллотирующийся в порядке самовыдвижения, кандидаты парламентских партий ЛДПР и КПРФ, выдвиженцы партий, на протяжении последних лет активно участвующих в избирательных кампаниях разного уровня и имеющих достаточно ресурсов для прохождения трудоемкого и технически непростого этапа сбора подписей избирателей.

Расписались правильно

Для получения официальной регистрации в качестве кандидатов самовыдвиженцам было необходимо сдать в Центризбирком не менее 300 тыс. подписей граждан, выдвиженцам непарламентских партий - не менее 100 тыс., причем автографы должны были быть собраны не менее чем в 40 субъектах РФ, отвечать определенным требованиям и быть нотариально заверены. Кандидаты партий, представленных в Госдуме, от этой обязанности освобождены.

Полный пакет документов, в том числе подписи избирателей, на регистрацию представили шесть кандидатов. После проверки подписей все они были зарегистрированы.

Эксперты обращают внимание на уникальность этого случая в российской электоральной истории. "Беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИК с подписями, все прошли проверку", - заявляла председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она объяснила это в том числе тем, что по сравнению с прошлыми выборами президента количество необходимых подписей для кандидатов от непарламентских партий сократилось в 20 раз, для самовыдвиженцев - в семь раз, поэтому у кандидатов было больше возможностей тщательнее подойти к верификации автографов.

В ходе предыдущих кампаний объем признаваемых недостоверными подписями зачастую становился непреодолимым барьером для участия в выборах для многих кандидатов. Так, на выборах 2012 года по этой причине не был допущен до выборов Григорий Явлинский.

По мнению политолога Павла Данилина, тот факт, что все сдавшие подписи благополучно прошли регистрацию, является "позитивным сигналом избирательной системы". "Никаких ограничений для тех, кто дошел до этапа регистрации и сбора подписей, нет. И подписи проверялись максимально лояльно, не было стремления специальным образом кого-то отстранить или "завалить", - пояснял он ТАСС. По словам эксперта, это стало результатом системной реформы "по созданию открытой, конкурентной системы выборов", которая проводится с 2012 года.

По итогам регистрации в избирательный бюллетень, который россияне получат на выборах, были включены восемь кандидатов: бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), беспартийный бизнесмен Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), телеведущая Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Таким образом, среди претендентов на президентский пост оказались как "патриархи" российской политики, такие как Бабурин, Жириновский, Явлинский, так и абсолютные новички, как Собчак.

Количество "финишировавших" кандидатов в нынешней кампании - самое большое на выборах аналогичного уровня, начиная с 2000 года, когда за президентский пост боролись 11 человек. Эксперты отмечают, что имеющийся набор кандидатов отражает интересы практически всех групп избирателей.

"Мы видим большое количество кандидатов, представляющих самые разные политические силы", - говорит руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Он обратил внимание, что в кампании участвуют "по крайней мере три представителя левых и левопатриотических сил - это Бабурин, Сурайкин, Грудинин", три представителя сил "условно праволиберальных" (Собчак, Явлинский, Титов). "Мы видим традиционного кандидата "от себя" - это Владимир Вольфович Жириновский, такой зачинатель российского популизма, еще когда на Западе никто про этот популизм как про серьезную политическую силу не говорил", - продолжил эксперт.

То есть, делает он вывод, "полно представлен политический спектр, избирателям есть из кого выбрать, все кандидаты предлагают достаточно интересную собственную политику". "Я бы сказал, что по сравнению с предыдущей избирательной кампанией 2012 года, эта кампания более интересна и представительна по списку кандидатов", - резюмировал Кузнецов.

Все только начинается

Между тем эксперты констатируют, что на остающийся до выборов месяц придется наиболее динамичный отрезок кампании. Это связано, прежде всего, с начавшимся 17 февраля периодом агитации в СМИ, традиционно считающимся самым зрелищным и ярким этапом, на котором кандидаты и их штабы будут доносить до избирателей свою программу и убеждать принять решение в их пользу.

"Наиболее яркий момент избирательной кампании еще впереди, совершенно очевидно, выборы только начались", - считает Глеб Кузнецов. Пока, по его мнению, "интригу, яркость кампании создает необычный список кандидатов". На следующем этапе можно будет судить, что эти кандидаты "предложат обществу, чем привлекут к себе внимание", полагает политолог.

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, на данный момент в кампании "есть две интриги: одна интрига заключается в том, кто займет второе место, а вторая интрига - кто займет последнее место". "Если Грудинин и Жириновский борются за второе место, то у других кандидатов немного сложнее: кто-то просто хочет показать себя, увеличить свою капитализацию, став кандидатом в президенты, кто-то хочет привлечь внимание к себе и своей идеологии, к своей партии, чтобы потом, уже после президентских выборов выдвинуть свой партийный список и поучаствовать в выборах [в Госдуму] как серьезный политик", - размышляет он. По мнению политолога, кампания дает таким кандидатам возможность на перспективу определить, кто является их электоратом.

В этом смысле, по мнению Смирнова, "более интересно наблюдать не за лидерами, которые борются за второе-третье места, а за теми же Собчак и Бабуриным". "Потому что одна отражает интересы либерального сообщества, оппозиционного сообщества, а другой - интересы левых националистов", - поясняет он. "Это два противоположных кандидата, и очень интересно, кто сколько процентов получит", - резюмирует эксперт.

Председатель правления фонда "Центр политических технологий" Борис Макаренко считает одной из интриг кампании "дуэль" между Собчак и Явлинским. "Это конкуренция за роль главного публичного лидера на либеральном фланге", - убежден он.

Опрос ВЦИОМ

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 9-11 февраля, 71,5% респондентов выразили готовность голосовать на выборах за Владимира Путина. По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, колебания рейтинга действующего главы государства происходят внутри трех-четырехпроцентного коридора, и "его лидерство не подверглось серьезному испытанию на прочность со стороны других кандидатов".

За второе место, следует из материалов исследования, борются кандидаты от КПРФ и ЛДПР. По словам Федорова, за последнее время у Грудинина "феноменально взлетела известность" и достигла 70%, при этом его рейтинг в 7,3% находится в состоянии стагнации и не дотягивает до рейтинга КПРФ, фиксируемого на уровне в 9,6%.

Можно предположить, что росту известности кандидата от КПРФ способствовал скандал вокруг наличия у него счетов в Австрии и Швейцарии. Подавая документы на регистрацию, кандидаты должны представить сведения о закрытии ими всех зарубежных счетов. Грудинин подал заявление об отсутствии у него каких-либо финансовых активов за границей, но не представил подтверждающей информации на этот счет.

За Жириновского, согласно данным опроса, высказали готовность проголосовать 5,5% респондентов. И его рейтинг, отмечает руководитель ВЦИОМ, пока тоже меньше, чем рейтинг выдвинувшей его партии (8,7%).

Данные опроса также свидетельствуют, что за Собчак готовы проголосовать 1%, за Явлинского - 0,8%, за Бабурина - 0,5%, за Титова - 0,2%, за Сурайкина - 0,1%.

Несмотря на данные соцопросов, эксперты все же с осторожностью относятся к применению к кампании термина "референдум". "Референдум - это когда людям задается один вопрос, на который они отвечают либо да, либо нет. Сравнивать выборы, в которых участвуют восемь человек с разными программами, разными политическими повестками, с референдумом, на мой взгляд, не очень корректно", - указывает Кузнецов. Он также напоминает, что "президент - это фигура консенсусная, это руководитель страны, и он представляет всех, в том числе и тех, кто не ходит на выборы, и тех, кто проиграл, если говорить про избирателей".

Чисто и прозрачно

На этих выборах будет действовать целый набор инструментов, направленных на создание условий для голосования для максимального количества избирателей и обеспечение их открытости и легитимности. Речь идет, прежде всего, о введении так называемого института мобильного избирателя, предусматривающего возможность голосования не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. Для этого любому россиянину достаточно через МФЦ, портал госуслуг или избирательную комиссию лишь подать заявление об откреплении от избирательного участка "по прописке" и уведомить о том, на каком участке он намерен проголосовать.

По состоянию на 16 февраля этой опцией воспользовались уже почти 727 тыс. человек. Эта система пришла на смену практике выдачи открепительных талонов, которая на предыдущих кампаниях становилась объектом жесткой критики со стороны наблюдателей, рассматривавших их как способ манипуляций.

Кроме того, видеонаблюдение было распространено на помещения территориальных избиркомов (ТИКов), где данные протоколов голосования вводятся в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы", внедрена технология QR-кодов при изготовлении итоговых протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), что позволяет в два раза ускорить процесс ввода данных. Расширились и возможности наблюдения: теперь быть наблюдателями могут не только те, кого делегировали партии и кандидаты, но и представители общественных палат.

"Изменилось избирательное законодательство по обеспечению большей прозрачности: это и видеонаблюдение не только в УИКах, но и ТИКах, это общественные наблюдатели от федеральной и региональных общественных палат, это QR-коды на протоколах, это голосование по месту нахождения, и все эти процедуры обеспечивают большую прозрачность и доступность избирательных процессов", - отмечает член мониторинговой группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, занимавшийся наблюдением на всех последних федеральных кампаниях.

Он также обращает внимание на то, что ЦИК демонстрирует более жесткую реакцию на какие-либо нарушения и "по любым проблемным вопросам назначает проверки в регионах в большом количестве".

Председатель Центризбиркома неоднократно подчеркивала принципиальный настрой на борьбу с каким-либо административным произволом, образно замечая, что "услужливые" чиновники "страшнее любого госдепа".

Но в целом, по оценке Памфиловой, текущая избирательная кампания является самой корректной и характеризуется минимальным количеством нарушений по сравнению с предыдущими. "По основным параметрам, определяющим характер избирательной кампании, на этот период, по сравнению со всеми предыдущими избирательными кампаниями, это наиболее корректная, с наименьшим количеством нарушений", - сказала она в минувшую пятницу на заседании ЦИК.

Этот вывод, свидетельствуют эксперты, подтверждают и результаты социологических исследований. По словам Бориса Макаренко, "сейчас две трети общества считают, что предстоящие выборы будут легитимными, только четверть придерживаются противоположного мнения". По данным ВЦИОМ, около трети россиян (34%) считают, что выборы пройдут честно, 46% предполагают незначительные нарушения, которые не окажут влияния на общий итог выборов, и лишь 17% допускают, что результаты будут серьезно искажены.

Выборы - дело каждого

Нынешняя кампания отличается исключительной информационной активностью Центризбиркома, в самых разнообразных формах рассказывающего о том, когда пройдут выборы, кто и как может принять в них участие, возможностях системы "мобильного избирателя".

"Самое главное - чтобы эти выборы признали граждане Российской Федерации", - подчеркивала Памфилова, отмечая важность того, чтобы "граждане не проигнорировали выборы, не отсиделись, а потом ворчали, что все не так". По ее словам, ЦИК видит своей основной задачей донесение информации о предстоящих выборах до каждого избирателя и сделает все возможное, чтобы мотивировать людей прийти на избирательные участки. "Главное - чтобы был избран легитимно, на прозрачных выборах президент, и сомнений в этом выборе не было ни у кого", - указывала глава ЦИК.

При этом она опровергала спекуляции в СМИ о якобы имеющихся установках на показатель явки на выборы, заявляя, что "нельзя людей заставлять, принуждать, нельзя предпринимать какие-то шаги, которые искусственно бы ее [явку] увеличивали".

"Люди привыкли относиться к выборам, как к празднику. Если не чувствуется праздник, то и на выборы ходить необязательно", - размышляет Вячеслав Смирнов, отмечая, что, "как правило, на выборы не ходят не те, кто чем-то недоволен, а именно те, кто доволен, ведь зачем ходить, когда все устраивает". Способ решения этой проблемы он видит в масштабном информировании о выборах. "В первую очередь, нужно рассылать извещения, где проходят выборы, как до них добраться. Это ЦИК делает, и избирательные комиссии на местах делают, и в принципе работа по привлечению на избирательные участки идет", - констатирует политолог.

Неслучайно фиксируемый ВЦИОМ процент тех, кто намерен прийти на выборы очень высок: из участников последнего опроса изъявили готовность проголосовать 80,4%.

Впрочем, в ряде регионов в день выборов президента власти решили провести так называемые референдумы - опросы, посвященные школьному распорядку или благоустройству территорий. В ЦИК высказались резко против того, чтобы эти мероприятия проводились непосредственно на избирательных участках, при содействии членов избиркомов.

Элла Памфилова отмечала, что не против различных мероприятий в день выборов, но они не должны мешать голосованию, "каждый должен заниматься своим делом". Она также призвала не использовать при проведении опросов слово "референдум", чтобы не вводить избирателей в заблуждение. Избирательной комиссии Московской области, которая собственным постановлением назначила проведение "школьного референдума" в регионе, ЦИК сделал замечание.