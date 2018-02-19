РФ направила предложения комиссии аd-hoc, где настаивает на отмене санкционных правил ПАСЕ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. РФ направила в спецкомиссию (ad-hoc) по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы свои предложения, где указывает на необходимость внесения поправок в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по отмене санкционных статей, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Мы направили вместе с Советом Федерации письмо, где говорится о необходимости внесения изменений в регламент ПАСЕ. В первую очередь, это касается поправок об отмене норм о лишении полномочий национальных делегаций", - сказал Толстой.

По его словам, "пока рано делать какие-то конкретные выводы" о дальнейших перспективах вопроса. "Надо послушать, что нам скажут коллеги на заседании комиссии ad-hoc 16 марта", - добавил вице-спикер. Толстой подтвердил, что намерен принять участие в этом заседании, которое пройдет в Париже.

Как стало известно ТАСС, письмо за подписью главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачев и вице-спикера Госдумы Петра Толстого было направлено в адрес председателя ПАСЕ Микеле Николетти. В нем говорится, что эффективность работы ассамблеи зависит от активного участия в ее деятельности всех 47-стран членов Совета Европы. "Санкционные решения ассамблеи в отношении той или иной национальной делегации не могут являться правомочными в силу того, что противоречат сути парламентаризма, принципам организации работы Совета Европы. При этом такие решения принимаются незначительным количеством голосов членов ассамблеи от присутствующих в зале, что требует серьезного пересмотра ряда норм регламента ПАСЕ", - говорится в документе.

Российские парламентарии вновь заявили, что никто не имеет права лишать избранных депутатов их полномочий, кроме избирателей на очередных выборах. Также указывается, что "серьезным инструментом создания разделительных линий является процедура мониторинга", которая "зачастую применяется избирательно и в угоду политической конъюнктуре". "Считаем необходимым подумать о трансформации системы мониторинга от страновых подходов к тематическому анализу, охватывающему все страны Большой Европы", - говорится в предложениях РФ.

Парламентарии РФ надеются, что в "рамках работы специальной комиссии Бюро ПАСЕ удастся выработать рекомендации по решению наиболее значимых проблем при активном участии всех без исключений национальных делегаций".

Комиссия ad-hoc Бюро ПАСЕ была создана 15 декабря. Ее основной целью является гармонизация деятельности уставных органов Совета Европы - комитета министров (КМСЕ) и ПАСЕ. В основу работы спецкомиссии положен доклад нынешнего главы ПАСЕ Микеле Николетти, по которому 11 октября 2017 года была также принята отдельная резолюция ассамблеи. В ней говорилось, в частности, о несогласованности в составах КМСЕ и ПАСЕ, так как Россия в работе ассамблеи не участвует.