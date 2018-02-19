МИД РФ заявил решительный протест Киеву в связи с нападением на здание Россотрудничества

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Агрессивный национализм на Украине пользуется покровительством киевских властей, не встречает адекватной реакции и даже поощряется со стороны их зарубежных покровителей, что не может не вызывать тревогу.

Как сообщили в МИД России, на это обстоятельство было обращено внимание временного поверенного в делах Украины в РФ, которому в понедельник был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших 17 и 18 февраля провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве.

"Было отмечено, что распоясавшиеся молодчики при бездействии полицейских, которые выступили в качестве пассивных статистов, били стекла, разрисовывали оскорбительными надписями стены, оскверняли государственные символы России, наносили другой материальный ущерб, - указывается в сообщении.

"Все это сопровождалось нецензурной бранью и оскорблениями в адрес России и российского руководства. Вандалов не остановило присутствие в помещении центра женщин и детей, репетировавших театральную постановку. Свидетелями этих событий были наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, которые в соответствии со своим мандатом зафиксировали происходившее для доклада в ОБСЕ", - пояснили в дипведомстве.

По мнению российской стороны, налицо очередное проявление "набирающего силу на Украине агрессивного национализма неонацистского толка, который явно пользуется покровительством и поддержкой официальных властей страны".

"Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК произошел сразу же после одиозного выступления президента Украины Петра Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру, - обратили внимание в дипведомстве. - Сознательное голосование Украины в числе всего лишь двух государств мира против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик лишь подтверждает, чью сторону выбирает нынешний киевский режим".

"Не может не вызывать тревогу, что агрессивный национализм на Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей киевских властей, - подчеркнули в МИД РФ. - Более того, в ряде случаев подобные настроения даже поощряются. Жаль, что трагические уроки прошлого столетия в Европе и США явно не учитываются".

Москва призвала Киев положить конец выходкам радикал- националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине в соответствии с обязательствами по общепризнанным международным конвенциям и российско-украинским межправительственным соглашениям. Российская сторона потребовала также установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях.

Нападения на российские учреждения

В субботу, 17 февраля, около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") и экстремисты из "Правого сектора" (в РФ организация запрещена) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Они разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

На следующий день, 18 февраля, неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества в Киеве на Подоле. Они бросали в окна металлические предметы и камни. После этого, разбив окна, молодчики стали громить офис Альфа-банка. Националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, также напали на офис Сбербанка России, расположенного в сотне метров от российского центра.