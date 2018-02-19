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СММ ОБСЕ зафиксировала факты нападения на здание Россотрудничества в Киеве

Международная панорама
19 февраля, 17:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, февраля. /ТАСС

Сообщается, что члены патруля видели разбросанную мебель, информационные стенды и разорванный флаг РФ

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КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировали произошедшие в минувшие выходные факты нападения украинских националистов на здание Россотрудничества в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе миссии.

"В 13:15 (14:15 мск, 17 февраля) наблюдатели видели многочисленные недавно нанесенные аэрозольной краской надписи на украинском языке на стенах внутри здания, на первом этаже центра и на лестнице, ведущей на второй этаж. Члены патруля СММ видели разбросанные стулья и мебель, разбитые информационные стенды, а также разорванный флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Националисты напали на здания Альфа-банка, Сбербанка и Россотрудничества в Киеве

Представители ОБСЕ также констатировали, что 18 февраля примерно в 15:00 наблюдатели СММ заметили группу из примерно 70 мужчин, лица части из которых были закрыты масками. Они шли с площади Независимости в направлении центра и по дороге разбили камнями окна отделения Сбербанка. "Около 16:00 (17:00 мск) наблюдатели видели, как примерно шесть участников группы бросали камни и яйца в направлении помещения, где расположен центр", - подчеркнули в СММ ОБСЕ. В итоге сотрудники СММ зафиксировали разбитые окна и повреждение фасада здания Россотрудничества.

В настоящее время ОБСЕ продолжает следить за ситуацией.

В субботу, 17 февраля, около 30 представителей националистической организации С14 и экстремисты из "Правого сектора" (в РФ организация запрещена) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Они разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

На следующий день, 18 февраля, неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества в Киеве на Подоле. Они бросали в окна металлические предметы и камни. После этого, разбив окна, молодчики стали громить офис Альфа-банка. Националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, также напали на офис Сбербанка России, расположенного в сотне метров от российского центра.

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