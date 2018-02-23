Лавров: "Джебхат ан-Нусра" является главной проблемой в Восточной Гуте

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и поддерживающие ее группировки, занимающие прочные позиции в пригороде Дамаска Восточной Гуте, являются главной проблемой в этой области. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Москве.

"Корень проблемы, которая происходит сейчас в Восточной Гуте и вокруг нее, - это ключевые позиции, которые в этом пригороде Дамаска занимает террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" и группировки, которые с ней стали сотрудничать и координировать свои действия", - сказал он.

"Оттуда регулярно проводятся обстрелы Дамаска, включая центр Дамаска, неоднократно эти обстрелы задевают российское посольство. На днях было обстреляно российское торговое представительство. Мы многократно ставили данные вопросы в Совете Безопасности и настаивали на том, что никаких исключений для террористов мы сделать не можем, - продолжил министр. - Да, они доставляют массу страданий мирным жителям, отказываются их выпускать, держат их там, как живой щит для того, чтобы себя обезопасить или, на худой конец, обвинить сирийское правительство и тех, кто его поддерживает, в нарушении международного гуманитарного права".

Лавров обратил внимание на то, что авторы информационной кампании против существующего правительства Сирии свои обвинения аргументируют свидетельствами, полученными от группы "Белые каски", которую ранее обличали в инсценировке видеосюжетов о событиях в Сирии. "Возникает масса вопросов к тому, как обставляется нынешняя кампания нападок на Дамаск, на тех, кто сотрудничает с Дамаском в борьбе с терроризмом. Вопросы возникают в связи с тем, что подавляющее большинство этих так называемых свидетельств предоставляются группой, которая называется "Белые каски". Она была создана и продолжает поддерживаться Соединенными Штатами и Великобританией, и ее не раз ловили за руку и уличали в постановке фейковых сюжетов, которые потом раскручивались, чтобы обострять ситуацию в контексте усилий по смене режима в Сирийской Арабской Республике", - сказал глава МИД РФ.

Также российский дипломат отметил, что "Джебхат ан-Нусра", как и прежде, остается вне прицела коалиции. "Далеко не первый раз в истории сирийского конфликта, когда "Джебхат ан-Нусра", которая, повторюсь, является главной проблемой в Восточной Гуте, так или иначе оказывается по ту же сторону баррикад вольно или невольно, что и критики и обвинители сирийского правительства. Ее не трогают, и по-прежнему у нас нет свидетельств, что возглавляемые Соединенными Штатами коалиция рассматривает "Джебхат ан-Нусру" в качестве реальной цели для своих действий", - сказал он.

"Мы обращаем на это внимание наших американских коллег, но пока мы не видим, что эти замечания возымели какое-то действие", - заключил министр иностранных дел России.