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Захарова пошутила, что за заявлениями США стоят популярные американские комики

Политика
25 февраля, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ заявила, что смешно обвинять в якобы влиянии на выборы 13 россиян и "всерьез это обсуждать в качестве полученных доказательств"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что за решениями и заявлениями, которые делаются в США, стоят популярные американские комики. Такое мнение она высказала в воскресенье в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

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"У меня иногда такое впечатление, что за этими решениями, которые принимаются, за этими заявлениями, которые делаются в США, стоят какие-то их популярные комики, может быть Джим Керри. Я не знаю, кто придумывает им эти концепции, это действительно очень смешно - обвинить во влиянии на американские выборы 13 россиян из действующей легальной компании и всерьез это обсуждать в качестве полученных доказательств", - сказала Захарова.

Дипломат также добавила, что таким подобными решениями США демонстрируют политический кризис в стране. "Пытаются каким-то образом этот кризис внутриполитический у себя в Америке притормозить, но как-то, в общем, совсем не получается", - сказала она.

16 февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера. Среди обвиняемых в сговоре против США, в частности 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".

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Персоны
Мюллер, Роберт Захарова, Мария Владимировна
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