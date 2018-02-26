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Рябков: возможности для усиления санкций против КНДР по линии СБ ООН исчерпаны

Политика
26 февраля, 10:40 дата обновления: 26 февраля, 10:43 UTC+3

Заместитель министра иностранных дел также отметил, что РФ встревожена новыми санкциями США против КНДР в момент, когда появились перспективы налаживания диалога на Корейском полуострове

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Возможности для усиления санкций против КНДР по линии Совета Безопасности ООН практически исчерпаны. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Что касается периодически всплывающих идей вновь задействовать ресурс СБ ООН для усиления санкционнного нажима на Пхеньян, то мы подтверждаем прежнюю позицию: возможности для дополнительного расширения санкций по линии СБ ООН практически исчерпаны, - сказал Рябков. - США об этом знают, об этом говорилось неоднократно".

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Россия встревожена новыми американскими санкциями против КНДР в момент, когда появились перспективы налаживания диалога между Пхеньяном и Сеулом, заявил Рябков.

"Нас тревожит то, что США в момент, когда вроде бы появились перспективы для налаживания диалога между Пхеньяном и Сеулом, когда была все-таки в целом выдержана пауза в связи с Олимпийскими играми, пошли на очередной шаг с целью наращивания давления на КНДР, - сказал он. - В объявленных американских санкциях присутствует целый ряд тревожных и тревожащих нас аспектов".

По словам заместителя главы МИД РФ, это касается односторонних мер США по досмотру так называемых подозрительных грузов. "Это противоречит ранее достигнутым в коллективных форматах пониманиям, в том числе в рамках Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, где мы тоже участвуем", - добавил он.

"Мы не можем раз за разом повторять ситуацию, когда после того, как страны коллективно договариваются о чем-то с СБ ООН и принимают соответствующие решения, сразу вслед за этим или через какой-то промежуток времени США наращивают односторонний секционный прессинг, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - О каком вообще партнерстве можно говорить? Этот термин неприменим для подобного рода поведения Вашингтона".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
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Ситуация на Корейском полуострове
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