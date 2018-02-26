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Кадыров назвал запрет на въезд в Латвию попыткой "моськи" угодить "слону"

Политика
26 февраля, 10:56 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 26, февраля. /ТАСС

Глава Чечни пригласил всех жителей Латвии в гости в республику

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Глава республики Рамзан Кадыров, которому власти Латвии запретили въезд в страну, назвал принятое Сеймом решение желанием "моськи" угодить "слону" и пригласил всех жителей Латвии в гости в Чечню. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Как сообщалось ранее, МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского. По данным латвийских СМИ, в списке значится и имя Рамзана Кадырова.

"Ну что ж, если Латвия объявляет нам санкции, мы как люди, воспитанные на иных традициях и ценностях, приглашаем всех латышей в гости в Чечню. Я знаю, что Сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же еще остается делать моське?" - написал Кадыров.

Глава региона также поинтересовался у подписчиков, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. "Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. Днем и ночью, на работе и дома мечтал о поездке в Ригу. И теперь, когда удалось выбрать для этого два-три дня, Сейм Латвии сообщает, что мне запрещен въезд. Ну очень расстроился, не нахожу себе места", - сказал глава Чечни.

Ранее в феврале Сейм Латвии утвердил проект решения, который является аналогом американского "закона Магнитского". За этот документ проголосовали 60 депутатов, против высказались семь парламентариев, трое воздержались. В США "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (так называемый Акт Магнитского) является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР и России в 1974 - 2012 годах. Он вступил в силу в декабре 2012 года.

Закон предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств, причастных, по версии Вашингтона, к смерти Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". Лицам, подпадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

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