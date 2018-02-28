Лавров призвал правозащитников жестко реагировать на подавление прав и свобод на Украине

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международные правозащитные структуры должны жестко отреагировать на подавление основополагающих прав и свобод на Украине. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"На Украине воцарилась атмосфера страха и насилия. Широко распространена практика преследования журналистов и священнослужителей, борьбы с инакомыслием, - отметил он. - Закрывается въезд деятелям культуры, запрещаются книги, телерадиовещание. Растет число поджогов и нападений на культурные центры национальных меньшинств и дипломатические представительства".

"Международные правозащитные структуры обязаны жестко реагировать на подобное подавление основополагающих прав и свобод", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, особого внимания "требует принятый киевскими властями закон, грубо ограничивающий право национальных меньшинств на получение образования на родном языке". "Рекомендации Венецианской комиссии по его изменению Киев игнорирует", - добавил он.

"На Украине пособники эсэсовцев возведены в ранг национальных героев, ультрарадикалы в одеждах с нацистской символикой устраивают зловещие факельные шествия, поджоги, погромы, ощущая себя в стране хозяевами при полном попустительстве номинальных властей", - заявил глава российского дипведомства.

Лавров также отметил, что особую тревогу вызывают "переписывание истории и обеление нацистских прихвостней в Литве, "война с памятниками" советским воинам-освободителям в Польше". "Наглядный образец исторического ревизионизма - недавно вступивший в силу в Латвии закон, уравнивающий ветеранов Второй мировой войны и нацистских коллаборационистов, которые несут прямую ответственность за страдания и смерть миллионов людей", - указал глава МИД РФ.