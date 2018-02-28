Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров призвал правозащитников жестко реагировать на подавление прав и свобод на Украине

Политика
28 февраля, 12:15 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 28, февраля. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, "на Украине воцарилась атмосфера страха и насилия"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международные правозащитные структуры должны жестко отреагировать на подавление основополагающих прав и свобод на Украине. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"На Украине воцарилась атмосфера страха и насилия. Широко распространена практика преследования журналистов и священнослужителей, борьбы с инакомыслием, - отметил он. - Закрывается въезд деятелям культуры, запрещаются книги, телерадиовещание. Растет число поджогов и нападений на культурные центры национальных меньшинств и дипломатические представительства".

Смотрите также
Венгроязычная школа в Ужгороде

Не всякий язык до Киева доведет: Украина ограничивает применение языков нацменьшинств

"Международные правозащитные структуры обязаны жестко реагировать на подобное подавление основополагающих прав и свобод", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, особого внимания "требует принятый киевскими властями закон, грубо ограничивающий право национальных меньшинств на получение образования на родном языке". "Рекомендации Венецианской комиссии по его изменению Киев игнорирует", - добавил он.

"На Украине пособники эсэсовцев возведены в ранг национальных героев, ультрарадикалы в одеждах с нацистской символикой устраивают зловещие факельные шествия, поджоги, погромы, ощущая себя в стране хозяевами при полном попустительстве номинальных властей", - заявил глава российского дипведомства.

Лавров также отметил, что особую тревогу вызывают "переписывание истории и обеление нацистских прихвостней в Литве, "война с памятниками" советским воинам-освободителям в Польше". "Наглядный образец исторического ревизионизма - недавно вступивший в силу в Латвии закон, уравнивающий ветеранов Второй мировой войны и нацистских коллаборационистов, которые несут прямую ответственность за страдания и смерть миллионов людей", - указал глава МИД РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Ситуация с советскими памятниками в Польше Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Страны
Литва Польша Латвия Россия Украина
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
2
Лавров: РФ сократила ядерный арсенал более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны
3
КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка
4
По факту ДТП с девятью жертвами в Башкирии возбуждено дело
5
СК возбудил дело против замглавы МВД по Красноярскому краю‍
6
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
7
Матвиенко поручила дать оценку ситуации в связи с делом польского журналиста Мацейчука
Темы дня
Новости партнеров
Реклама