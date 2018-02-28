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ЦИК проведет с каналами консультации по претензиям кандидатов к формату дебатов

Политика
28 февраля, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Член Центризбиркома Евгений Колюшин отметил, что ранее темы дебатов согласовывались с кандидатами, а "сейчас эта практика разрушена"

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центризбирком проведет консультации с теле- и радиоканалами по возникшим у кандидатов в президенты вопросам и претензиям к формату и времени выхода в эфир дебатов. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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В ходе заседания ЦИК член комиссии Евгений Колюшин раскритиковал формат и время проводимых дебатов. "Кандидаты составили графики поездок, они спланировали это намного раньше, и менять эти графики ради того, чтобы в 13 часов по радио выступить? Это явно не прайм-тайм", - сказал он.

Кроме того, Колюшин напомнил, что ранее темы дебатов согласовывали с кандидатами. "Сейчас эта практика разрушена", - заметил он, посетовав, что прошедшие на Первом канале дебаты были посвящены внешней политике.

"Все члены ЦИК с правом совещательного голоса, представители кандидатов при жеребьевке, когда мы рассматривали этот вопрос, присутствовали, у них была возможность высказать те или иные замечания. Никто не возразил, ни одного замечания не было", - парировала Памфилова. Она добавила, что, по ее данным, каналы и сейчас согласовывают темы дебатов с кандидатами.

"Исходя из уважения к избирателям и прав избирателей на полноценное информирование, мы проявляем некоторую инициативу, очень деликатно, очень аккуратно, не вторгаясь в компетенцию каналов, проведем соответствующие консультации по тем вопросам, которые возможны", - сообщила она, добавив, что телеканалы не могут подстраиваться к графикам поездок кандидатов. "Кандидаты, исходя из того, что им важнее, из приоритетов, могут график свой сделать более гибким", - подчеркнула она.

Дебаты проводятся на пяти телеканалах (Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр", ОТР) и трех радиостанциях ("Радио России", "Вести ФМ", "Маяк").

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