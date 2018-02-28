ЦИК направит телеканалам разъяснения на случай прихода на дебаты доверенных лиц кандидатов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России разработает рекомендации для федеральных телеканалов на случай участия в дебатах доверенных лиц вместо кандидатов в президенты. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Ранее дебаты прошли на "Радио России", на них из четырех участвующих кандидатов пришел только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, остальных представляли доверенные лица. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала тогда эту ситуацию странной, ведь многие кандидаты жаловались на недостаточное освещение их деятельности в эфире. На первые теледебаты, которые прошли в прямом эфире вечером 27 февраля на ОТР, пришли пять кандидатов из семи, доверенные лица заменяли Бориса Титова и Григория Явлинского.

Член ЦИК Сергей Сироткин на заседании комиссии напомнил, что закон обязывает кандидатов участвовать в дебатах на федеральных каналах только лично, доверенные лица могут заменять их в случае болезни или исполнения служебных обязанностей. При этом проверять наличие вынуждающих кандидата обстоятельств не явиться на дебаты должен телеканал или радиостанция, отметил он. Сироткин предложил направить соответствующие разъяснения теле- и радиоканалам.

"Это действительно важная тема. Понятно, когда кандидат говорит, что он болен, а сам всем показывает, что он на каком-то мероприятии, то это не совсем красиво перед избирателями", - сказала Памфилова.

"Целесообразно поблагодарить человека, который пришел вместо кандидата... А оставшееся время поделить между оставшимися кандидатами. По крайней мере, можем такую рекомендацию предложить, может быть, даже сами кандидаты между собой договорятся, такой процесс саморегулирования внутри кандидатского сообщества", - отметила она.