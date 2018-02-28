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Песков: оценку того, является ли "кокаиновое дело" провалом спецслужб, должен давать МИД

Политика
28 февраля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства также сказал, что не владеет информацией о том, что самолет Ил-96-300, находившийся в Буэнос-Айресе во время спецоперации, приземлился с Бангкоке

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о том, является ли "кокаиновое дело" провалом спецслужб.

"Это прерогатива МИД, я уже вам говорил, что все туда нужно адресовывать ваши вопросы", - сказал представителя Кремля, комментируя соответствующий вопрос. Что касается появившейся информации сервиса Flightradar24 о том, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", находившийся в Буэнос-Айресе во время российско-аргентинской спецоперации по предотвращению поставки крупной партии кокаина в Европу, 26 февраля приземлился в бангкокском аэропорту Донмыанг, Песков заявил, что не владеет такой информацией. "Я не обладаю такой информацией, это нужно адресовывать наверное к авиакомпании эти вопросы", - посоветовал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что российские и аргентинские правоохранительные органы провели совместную операцию по перекрытию канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, задержаны подозреваемые - граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику диппредставительства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

28 февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Бангкоке с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей. "Прают Чан-Оча и Патрушев выразили удовлетворение эффективностью взаимодействия двух стран в борьбе с транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. Патрушев находится с визитом в Таиланде с 27 февраля. 1 марта он посетит Индонезию.

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Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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