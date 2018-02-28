Небензя попросил Запад не читать России "лекции по гуманизму" в Совбезе ООН

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в среду осудил западные страны за попытку примерить на себе роль "чемпионов в области человеколюбия" и прочтение "лекций по гуманизму" России в связи с ситуацией в сирийском районе Восточная Гута. Отвечая на выпады Великобритании, США и Франции на заседании Совета Безопасности ООН, требовавших от РФ добиться прекращения боев в этом пригороде Дамаска, дипломат напомнил им о том, что авиация коалиции "стерла с лица Земли" Ракку.

Небензя констатировал, что информационный фон вокруг Сирии "сейчас разогрет до предела". По его словам, если бы Совет Безопасности ООН 24 февраля не принял резолюцию с требованием прекратить боевые действия, что "трудно даже представить, что бы сейчас творилось в западных СМИ, какими красками в них изображалась бы Россия". "Но и теперь, когда резолюция принята, наши западные партнеры делают вид, что все, что в ней написано, касается исключительно Дамаска и России, и что успешное выполнение резолюции чуть ли не всецело зависит от воли нашей страны, а они - чемпионы в области человеколюбия, почему-то вообразившие, что обладают исключительным правом читать нам лекции по гуманизму", - сказал постпред РФ.

Он обратил внимание на появившиеся в американских СМИ "лживые утверждения" о том, что Россия якобы "с насмешкой относится к трагедии войны, к ситуации в Восточной Гуте". "Господа - гуманисты, я еще раз спрошу вас, где вы были, когда американская авиация стирала с лица Земли Ракку? Где были ваши стенания и воздевания рук?", - задался вопросом российский дипломат.

По его словам, с момента освобождения Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "прошли месяцы, а он до сих пор непригоден для жизни". "Кроме того, поступают новые сообщения о 24 жертвах среди мирного населения в результате авиаударов коалиции в провинции Дейр-эз-Зор. Это что, люди второго сорта? Или гибелью людей от демократических бомб - это нечто несущественное или, может быть, даже почетное?", - обратился Небензя к представителям западных стран.

Совет Безопасности ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию 2401, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия на всей территории страны по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Западные страны добивались принятия документа на фоне ситуации в Восточной Гуте, подконтрольной вооруженным группировкам и окруженной правительственными силами.

Данные ООН вызывают вопросы

Выступая с докладом на заседании Совбеза в среду, заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок сообщил, что резолюция не выполняется, и долгожданного прекращения огня в Сирии так и не наступило. Кроме того, он заявил об отсутствии прогресса в оказании гуманитарной помощи населению Восточной Гуты. По его словам, с 18 февраля в результате авиаударов и обстрелов в этом пригороде Дамаска погибли "более 580 человек" и свыше одной тысячи получили ранения. "В то же время сотни ракет, выпущенные из Восточной Гуты по Дамаску, по поступающим сообщениям, привели к смерти 15 человек и ранениям свыше 200", - утверждал Лоукок.

Эти данные вызвали недоумение у постпреда РФ. "Откуда в ООН сведения и данные о погибших, например, в Дамаске? По данным сирийских властей, только за 22 января в Дамаске погибло 12 человек, - сказал дипломат. "Кто ваши информаторы, "Белые каски", что ли?" - поинтересовался Небензя.

Ни Марк Лоукок, ни представители западных стран на заседании в среду никак не прокомментировали ремарки российской делегации, выступавшей предпоследней. С заключительным словом на встрече выступил постпред Кувейта Мансур Аль-Отейби, который, будучи председателем Совбеза в феврале, объявил дискуссию завершенной.

Препятствия США

Соединенные Штаты препятствуют принятию в Совете Безопасности ООН внесенного Россией заявления в поддержку выполнения резолюции о прекращении огня в Сирии. Как сообщил Небензя, американская делегация предложила внести в проект документа поправки, которые в корне меняют его суть.

"Американцы представили поправки которые, по сути, не имеют ничего общего с нашим заявлением. Вот что происходит на данный момент", - заявил Небензя журналистам по окончании заседания Совбеза. По его словам, то, что США называют "поправками", на самом деле представляет из себя "новое заявление".

С предложением принять заявление российская делегация выступила в среду на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии. Василий Небензя зачитал выдержки из предложенного РФ текста, в котором, в частности, содержится призыв ко всем сторонам выполнить резолюцию о прекращении огня, а также "обеспечить безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации [мирных жителей] из Восточной Гуты", созданных по инициативе России.

По итогам заседания постпред РФ предположил, что в Восточной Гуте готовится провокация, которая может послужить поводом для военного вмешательства в конфликт в Сирии. "Конечно, это возможно", - сказал дипломат, комментируя вероятность подобного сценария и бездоказательные утверждения о совершаемых в пригороде Дамаска химических атаках. "У нас есть основания считать, что планируется что-то еще более серьезное, чтобы вновь обвинить сирийские власти", - отметил он.