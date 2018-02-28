Посольство РФ будет требовать от Лондона оказания давления на боевиков в Восточной Гуте

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Российское дипломатическое представительство в Лондоне продолжит требовать от британских властей оказания давления на боевиков в Восточной Гуте. Об этом ТАСС сообщил в среду российский дипломатический источник в британской столице.

Сотрудник посольства РФ дал понять, что после состоявшейся накануне встречи российского посла Александра Яковенко с заместителем главы МИД Великобритании Аланом Данканом "в ближайшие несколько дней планируется вернуться к разговору и запросить, что сделано британской стороной по оказанию давления на вооруженные группировки в Восточной Гуте в плане соблюдения прекращения огня, разминирования проходов для мирных жителей, доставки гуманитарных грузов".

Пока же, как было сказано, российское дипломатическое представительство не видит результатов работы Лондона, в том числе в плане оказания результативного содействия ООН в ее гуманитарной миссии в Сирии, но при этом продолжает активную работу с МИД Великобритании "по разъяснению российских подходов к эффективной реализации резолюции СБ ООН 2401". "Устойчивому прекращению боевых действий, - пояснил собеседник ТАСС, - должна предшествовать надежная договоренность сторон". И российские дипломаты вновь призвали Лондон подтолкнуть вооруженные группировки к достижению такого понимания и гарантировать, что последние "прекратят обстрелы Дамаска и прочие провокации и не будут держать людей в заложниках".

СБ ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Как заявил Александр Яковенко на своей встрече с Данканом, действие упомянутой резолюции не распространяется на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" (все три организации запрещены в РФ), связанных с ними организаций и прочих террористических группировок. Как ранее подчеркнули в посольстве РФ, "эта борьба будет продолжена, несмотря на попытки определенных внешних игроков задействовать террористов и сращивающиеся с ними отряды оппозиционных боевиков для реализации своих планов по свержению законных властей Сирии и разделу страны".