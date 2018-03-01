Центр примирения: боевики показательно казнят тех, кто пытается покинуть Восточную Гуту

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Боевики в Восточной Гуте показательно казнят тех, кто пытается покинуть анклав. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

"На горячую линию российского Центра по примирению начали поступать сообщения о показательных казнях тех, кто пытается покинуть анклав", - сказал он.

В целях соблюдения режима прекращения огня и стабилизации обстановки, отметил генерал, российская сторона призывает лидеров незаконных вооруженных формирований "прекратить насилие над согражданами и обеспечить скорейший выход мирных жителей, а также эвакуацию раненых и больных из Восточной Гуты". Евтушенко рассказал, что в результате действий НВФ за трое суток гуманитарных пауз выход мирных жителей из Восточной Гуты не состоялся. "Так, сегодня в районе населенного пункта Утая, который контролируется группировкой "Джейш аль-Ислам", к позициям правительственных войск пытались выйти несколько десятков мужчин, женщин и детей. Однако боевики не дали им этого сделать, применив насилие", - привел пример генерал.

Кроме того, сообщил Евтушенко, так называемое Революционное командование в Дамаске и провинции распространило листовки с обращением к жителям Восточной Гуты. В них боевики призывают местное население не покидать этот район под угрозой "наказаний, исходя из условий военного времени", отметил он. Среди населения растет напряжение, которое сопровождается стихийными волнениями.

"Приведенные факты подтверждают нежелание незаконных вооруженных формирований соблюдать резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Евтушенко. Он также добавил, что ввиду невозможности обеспечения безопасности спланированный ранее гуманитарный конвой ООН в населенном пункте Дума не зашел.

Погибшие и раненые

В результате обстрелов боевиками жилых кварталов и пригородов Дамаска погиб один мирный житель и шестеро ранены, сообщил Евтушенко.

"Отмечаются очередные нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия, Деръа, Идлиб, Хама, а также в Восточной Гуте. Так, за прошедшие сутки из этого анклава по жилым кварталам и пригородам Дамаска было совершено 12 обстрелов: выпущено 29 мин и одна ракета. Погиб один и ранено шесть мирных жителей", - сказал Евтушенко.

Гуманитарный коридор в Восточной Гуте продолжает работать, несмотря на атаки боевиков, которые были отражены сирийскими правительственными войсками.

"За время действия [гуманитарной паузы], с 10:10 до 11:30, боевики группировок "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) трижды пытались атаковать гуманитарный коридор из районов Восточной Харасты, западной окраины Эр-Рихана и северной окраины Эш-Шафунии. Все атаки были успешно отражены правительственными войсками. Тем не менее, гуманитарный коридор в районе населенного пункта Эль-Вафидин продолжает функционировать", - сказал Евтушенко.

По его словам, развернуты необходимые элементы инфраструктуры, дежурят бригады скорой помощи.

"В готовности находятся медпункт, пункт раздачи питания и транспорт для перевозки мирных жителей в пункт приема беженцев в Эд-Дуэре", - рассказал генерал.

Он отметил, что информирование населения по всем доступным каналам о маршрутах и правилах безопасного движения через гуманитарный коридор продолжается. "Через средства массовой информации организовано доведение телефонов горячей линии Центра примирения в Дамаске", - добавил начальник центра.