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Центр примирения: боевики изымают пропуска для гуманитарного коридора в Восточной Гуте

Политика
3 марта, 10:22 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/ 3, марта. /ТАСС

Члены незаконных вооруженных формирований также отбирают у людей продукты питания, сказал генерал-майор Владимир Золотухин

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© REUTERS/Omar Sanadiki

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 3 марта. /ТАСС/. Боевики искусственно осложняют гуманитарную обстановку в пригороде Дамаска Восточной Гуте и проводят обыски в домах мирных жителей для изъятия у них листовок Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, являющихся пропуском через гуманитарный коридор, сообщил журналистам в субботу представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.

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"По информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте проводят массовые обыски в домах местных жителей, изымая у них листовки Центра по примирению. Попутно бандиты также отбирают у людей продукты питания, таким образом искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе", - сказал Золотухин.

Согласно инструкции, изложенной в листовках, человек, пересекающий гуманитарный коридор, должен держать ее высоко над головой в одной руке, другой рукой держа ребенка, либо положить ее на голову. Это делается для того, чтобы пресечь проход через коридор вооруженных боевиков.

По словам Золотухина, всего в районе Восточной Гуты было сброшено порядка 100 тыс. листовок.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента РФ в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В населенном пункте Эль-Вафидин сирийские власти при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.

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