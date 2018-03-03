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Мирные жители в субботу вновь не смогли выйти по гуманитарному коридору из Восточной Гуты

Политика
3 марта, 14:55 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/ 3, марта. /ТАСС

Боевики используют гражданское население в качестве "живого щита", сказал генерал-майор Владимир Золотухин

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 3 марта. /ТАСС/. Боевики в Восточной Гуте продолжают устраивать провокации во время гуманитарных пауз, в субботу в течение дня по району пункта пропуска велся снайперский огонь, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон функционирует гуманитарный коридор. Однако даже в период действия гуманитарных пауз провокации боевиков не прекращаются. Сегодня в течение дня по району пункта пропуска вновь велся снайперский огонь. Кроме того, с 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был четырежды обстрелян из стрелкового оружия, ранены три местных жителя", - сказал он.

По словам Золотухина, для провокационных вылазок боевики активно используют сеть подземных тоннелей. Выход гражданского населения снова не состоялся - незаконные вооруженные формирования насильно удерживают людей в качестве "живого щита", пытаясь прикрыться ими от ударов правительственных войск.

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"С этой целью в населенных пунктах Эш-Шафуния и Утая лидеры "Джейш аль-Ислам" размещают свои командные пункты и укрепления в жилых домах. Эти действия бандформирований, а также непрекращающиеся обстрелы ими города Дамаска и пригородов являются военными преступлениями, виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил Золотухин.

По данным сирийской разведки, террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН, спланированного на 4 марта в городе Дума. "Джихадисты намерены осуществить минометный обстрел колонны и обвинить в этом правительственные силы. Требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований прекратить провокации, соблюдать режим прекращения боевых действий и незамедлительно обеспечить свободный выход мирных граждан из зоны боевых действий", - заключил представитель центра.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента РФ в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В населенном пункте Эль-Вафидин сирийские власти при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.

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