Замглавы МИД обсудил с послом Сирии в РФ провокации террористов в Восточной Гуте

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили в субботу выполнение резолюции Совета безопасности ООН о гуманитарной паузе в этой стране и провокации террористов в Восточной Гуте (пригород Дамаска). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачу выполнения всеми сторонами резолюции 2401 СБ ООН. Отмечались провокационные действия засевших в Восточной Гуте террористов, продолжающих обстреливать мирные кварталы сирийской столицы и препятствующих проведению эвакуации больных и раненых, а также доставке гуманитарной помощи", - отмечается в сообщении МИД. Встреча прошла по просьбе сирийского посла.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, призывающую все стороны конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). Безопасность на выходе из гуманитарного коридора обеспечивается российской военной полицией и военнослужащими армии Сирии. Первые паузы были сорваны боевиками, как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, они силой удерживают население в подконтрольной им Восточной Гуте, угрожая расправой желающим покинуть ее.