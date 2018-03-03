Миронов не сомневается в победе Путина на выборах президента в первом туре

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что не сомневается в победе действующего главы государства Владимира Путина в первом туре выборов президента РФ 18 марта.

"Конечно, будет в первом туре победа. Большинство граждан России, безусловно, поддержат национального лидера России Владимира Путина", - сказал журналистам политик. Он принял участие в митинге в поддержку Путина, который проходит в субботу на московском стадионе "Лужники".

Миронов напомнил, что еще 25 декабря справороссы провели съезд партии, на котором официально заявили, что не выдвигают своего кандидата, а поддерживают Путина. "Более того: во всех регионах у нас есть представители в штабах, как и в центральном штабе, - сообщил он. - Несколько депутатов Госдумы взяли отпуск, поехали в регионы и работают там на избирательную кампанию за нашего кандидата".