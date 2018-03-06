Центр по примирению: среди жителей, вывезенных из Восточной Гуты, были 5 детей

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 6 марта. /ТАСС/. Пять детей были среди мирных жителей, вывезенных в понедельник из Восточной Гуты. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Акция прошла успешно, все машины в составе гуманитарного конвоя возвратились на контрольно-пропускной пункт. Было выведено также, на что хочу обратить особое внимание, 13 жителей, из них пять детей", - сказал Золотухин.

По словам генерала, после акции он пообщался с представителями международных организаций, которые отметили усилия Центра по примирению в обеспечении безопасности прохождения конвоя в Восточную Гуту.

"В ходе акции были попытки обстрела (гуманитарного коридора - прим. ТАСС) боевиками из стрелкового оружия, но все закончилось благополучно", - отметил он.

Генерал также добавил, что все поставленные задачи для безопасного проведения акции со стороны Центра по примирению были выполнены в полном объеме.

"Сейчас мы общались с представителями "Красного полумесяца" и с представителями ООН. Все отмечают, что гуманитарная ситуация в Восточной Гуте остается сложной в связи с тем, что не хватает продовольствия, медикаментов. Сами понимаете, они уже долгое время находятся в изоляции, и, по оценкам гуманитарных организаций, ситуация там остается сложной", - заключил Золотухин.