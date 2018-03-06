Российские наблюдатели отметили снижение интенсивности обстрелов в Восточной Гуте

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 6 марта. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали снижение интенсивности обстрелов в районе гуманитарного коридора в Восточной Гуте, сообщил журналистам во вторник представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Несмотря на то, что обстановка в районе гуманитарного коридора в Восточной Гуте, а также вокруг Дамаска продолжает оставаться напряженной, сегодня отмечается снижение числа обстрелов пункта пропуска Эль-Вафедин и прилегающих районов", - отметил генерал.

"Не исключено, что это связано с рассмотрением членами некоторых НВФ [незаконных вооруженных формирований] нашего предложения по выходу из зоны", - сказал Золотухин. Вместе с тем, по его словам, продолжаются обстрелы пригородов Дамаска.

"Вчера утром из минометов был обстрелян госпиталь "Тишрин" в населенном пункте Дахийят Аль-Асад. Обстрел велся со стороны города Дума с территории, подконтрольной группировке "Джейш аль-Ислам", - добавил Золотухин. "Вновь призываем лидеров НВФ прекратить нарушения режима прекращения огня, обеспечить выход мирного населения или самим покинуть Восточную Гуту", - заключил он.

Предложение о выходе

В понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии выразил готовность гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты боевикам и членам их семей, если те не хотят выпускать из удерживаемых районов мирных жителей.

"Неприкосновенность всех боевиков, принявших решение покинуть Восточную Гуту с личным оружием и вместе с семьями, гарантируется российским Центром по примирению", - указывалось в сообщении. В нем отмечалось, что членам вооруженных группировок будет предоставлен транспорт и обеспечена охрана по всему маршруту движения.

По поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей, также они силой удерживают население.