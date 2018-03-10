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Путин: РФ не располагает возможностями США для атак в киберпространстве

Политика
10 марта, 6:28 UTC+3

Так президент России ответил на замечание ведущей телеканала NBC Мегин Келли о якобы кибервойне между двумя странами

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© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Россия не располагает такими же возможностями для ведения наступательных действий в киберпространстве, как США. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телекомпании NBC, которое транслировалось в пятницу вечером. Его слова были приведены в переводе на английский язык.

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"У нас нет тех средств, которыми располагаете вы, у нас нет глобальных средств массовой информации, которыми располагаете вы, - заявил он, отвечая на замечание ведущей интервью Мегин Келли о кибервойне между двумя странами. - У нас есть только Russia Today".

В то же время президент России указал на постоянное вмешательство во внутренние дела РФ со стороны США. "Мы говорим им на очень высоком уровне: "Но вы постоянно вмешиваетесь в нашу внутриполитическую жизнь", - отметил он. - Вы можете себе это представить? Этого даже не отрицают".

На повторный вопрос ведущей, считает ли он, что США постоянно вмешиваются в дела России, последовал ответ: "Постоянно".

"Россия не вмешивается в дела США, - продолжил Путин. - И не имеет таких намерений. Это невозможно сделать. Прежде всего, у нас есть собственные принципы, которые не допускают вмешательства в наши внутренние дела, и мы не вмешиваемся во внутренние дела других. Это - наши принципы".

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Проблемы RT в США Разногласия РФ и США в киберпространстве
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