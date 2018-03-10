Путин в шутку посетовал, что его рабочими снимками мало интересуются

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC в пятницу в шутку посетовал на то, что его фотографиями в рабочей обстановке интересуются меньше, чем снимками, на которых он запечатлен с обнаженным торсом.

Путину был задан вопрос о том, как следует воспринимать его фотографию верхом на коне без рубашки. "Я расслабляюсь", - ответил глава российского государства, слова которого приводятся на английском языке. Президент добавил, что на многих других снимках он запечатлен во время работы. "Но ими никто не интересуется", - отметил с улыбкой он.

"Я видел фото, на котором я скачу верхом на медведе, - продолжил Путин. - Но я еще никогда не ездил верхом на медведе. Но такие фотографии есть".