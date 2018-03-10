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Путин в шутку посетовал, что его рабочими снимками мало интересуются

Политика
10 марта, 7:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, марта. /ТАСС

Президент России добавил, что в момент, когда его сфотографировали верхом на коне без рубашки, он "расслаблялся"

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НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC в пятницу в шутку посетовал на то, что его фотографиями в рабочей обстановке интересуются меньше, чем снимками, на которых он запечатлен с обнаженным торсом.

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10 фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
© Алексей Никольский/ТАСС

Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку

Путину был задан вопрос о том, как следует воспринимать его фотографию верхом на коне без рубашки. "Я расслабляюсь", - ответил глава российского государства, слова которого приводятся на английском языке. Президент добавил, что на многих других снимках он запечатлен во время работы. "Но ими никто не интересуется", - отметил с улыбкой он.

"Я видел фото, на котором я скачу верхом на медведе, - продолжил Путин. - Но я еще никогда не ездил верхом на медведе. Но такие фотографии есть".

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