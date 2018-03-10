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В Восточной Гуте участились случаи столкновений мирных жителей с боевиками

Политика
10 марта, 12:25 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/ 10, марта. /ТАСС

По информации ЦПВС, ситуация обострилась после открытия гуманитарного коридора в населенном пункте Млеха

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 10 марта. /ТАСС/. Протесты жителей Восточной Гуты против действий боевиков резко возросли после открытия южного гуманитарного коридора в населенном пункте Млеха. Об этом сообщил журналистам в субботу представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

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"После открытия дополнительного пункта пропуска в направлении населенного пункта Джисрейн - Млеха сирийской стороной зафиксированы участившиеся случаи столкновений мирных жителей Восточной Гуты с боевиками, которые продолжают блокировать выходы из района", - сказал он.

Двенадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в субботу в 9.00 по местному времени (10.00 мск). Накануне сирийским властям при активном участии ЦПВС удалось договориться о выводе из района 13 боевиков. Они переправлены в Идлиб.

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