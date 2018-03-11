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Центр примирения: из Восточной Гуты впервые организованно вышли 52 мирных жителя

Политика
11 марта, 14:31 дата обновления: 11 марта, 14:32 UTC+3

Они находятся в населенном пункте Адра

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI

АДРА /Сирия/, 11 марта. /ТАСС/. Первый большой организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты состоялся в ночь на воскресенье - через гуманитарный коридор при содействии Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийской армии населенный пункт Мисраба покинули 52 человека, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

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"Сегодня из Восточной Гуты выведены 52 мирных жителя, из них 26 - дети. Сейчас они находятся в населенном пункте Адра на территории бывшей автошколы. Гуманитарная ситуация уточняется. В течение двух суток им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская", - сказал он.

Генерал сообщил, что жители, покинувшие район, выразили благодарность сирийским военным и представителям ЦПВС. "При боевиках мы жили в страхе, были очень тяжелые условия. Они взвинтили цены на продовольствие, ввели жесткий режим существования - за малейшую провинность можно было лишиться головы. Сейчас Мисрабу заняла сирийская армия. Теперь там все стабильно", - сказал один из мирных жителей.

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