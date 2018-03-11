НОМ идет на мировой рекорд по единовременному обучению наблюдателей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сеть наблюдателей Национальный общественный мониторинг (НОМ) объявила о запуске всероссийской акции по установлению мирового рекорда по единовременному обучению наблюдателей, которые будут следить за ходом предстоящих выборов президента РФ. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"Мы [НОМ] объявляем о начале всероссийской акции по установлению мирового рекорда по одновременному обучению наблюдателей к президентским выборам в России", - сказал Коломойцев.

По его словам, НОМ планирует собрать на своей площадке более 100 тысяч человек. "Для участия в акции необходимо зайти на сайт НОМ и пройти регистрацию, чтобы стать наблюдателем от НОМ на выборах президента 18 марта", - резюмировал он.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта.