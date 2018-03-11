МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. В Восточной Гуте усиливаются протесты мирных жителей. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"Усиливается протестная активность населения Восточной Гуты. Так, сегодня в населенном пункте Кафер Батна прошел митинг местных жителей, которые выдвинули находящимся в населенном пункте боевикам требование незамедлительного выхода из него", - отметил Евтушенко.

"За прошедшие сутки по Дамаску и его окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 7 мин. Разрушений и раненых нет", - добавил он. По словам генерала, незаконные вооруженные формирования ведут минометные обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов столицы и ее пригородов.

Генерал отметил, что с 9 до 14 часов введена в действие очередная гуманитарная пауза. "Гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин по-прежнему открыт как для мирного населения Восточной Гуты, так и для боевиков с их семьями", - сообщил Евтушенко.

Он напомнил, что в воскресенье по гуманитарному коридору покинули анклав 52 мирных жителя населенного пункта Мисраба, в том числе 26 детей.