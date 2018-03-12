Косачев назвал "образцом двоемыслия" слова Могерини о непризнании ЕС выборов в Крыму

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Европейский союз, заявляя об отказе признавать итоги президентских выборов в Крыму, пытается в унисон с Западом якобы защищать права крымчан, на деле игнорируя их волеизъявление. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини об отказе Евросоюза признавать итоги выборов в Крыму.

Ранее Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявила, что Евросоюз не признает проведение выборов президента России на территории Крыма, которые состоятся 18 марта 2018 года.

По мнению Косачева, слова Могерини, которая одновременно заявила о непризнании выборов в Крыму и сказала, что европарламентарии будут призывать к уважению прав людей, проживающих там, являются "очередным образцом царящего сегодня на Западе двоемыслия". "ЕС не признает результаты реализации людьми в Крыму своего избирательного права, но требует уважения прав этих же людей. Это, увы, действительно актуальная реальность в головах европейских политиков: они якобы борются за права крымчан, полностью отрицая при этом результаты их волеизъявления в 2014 году, поддерживая все возможные блокады и санкции против них, ущемляющие базовые права и свободы людей, живущих на полуострове", - подчеркнул сенатор.

"Евросоюзу пора научиться признавать, что свободный демократический выбор - не синоним прозападного. Это стало бы ключом к решению большинства конфликтных тем в Европе. Научитесь замечать людей, а не территории. Украина потеряла Крым именно потому, что не усвоила этой базовой истины", - сказал Косачев.

Он также добавил, что Евросоюз устами Могерини показывает, что ЕС пока "далек от постижения этих азов". "Для Запада права крымчан - это пожелания небольшой группы их политических союзников, но в реальности это миллионы людей, которых наказывают за их свободный выбор", - сказал парламентарий.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией; в голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.