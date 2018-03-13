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Москва требует от Киева обеспечения безопасности диппредставительств РФ в период выборов

Политика
13 марта, 12:23 UTC+3

В заявлении МИД РФ отмечается, что в России "озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению" 18 марта 2018 года голосования по выборам президента

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© REUTERS/Gleb Garanich

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Москва требует от Киева безусловного обеспечения безопасности дипломатических представительств России в стране в период предстоящих президентских выборов.

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Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что угрозы национал-радикальных организаций являются следствием русофобской политики Киева, которая строится "на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка".

В этой связи Москва призывает международные организации и заинтересованные в цивилизованном и мирном развитии ситуации на Украине структуры оказать необходимое влияние на Киев, чтобы "уберечь его от неадекватных действий", которое бы противоречили общепризнанным нормам и правилам.

В ведомстве подчеркнули, что за негативные последствия противоправных акций в отношении представительств РФ отвечает украинская власть. Москва будет пристально следить за обстановкой вокруг дипломатических учреждений России и российских граждан во время выборов. Также в МИД РФ выразили надежду, что в Киеве предпримут все необходимые меры по предотвращению провокаций.

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