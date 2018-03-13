Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: обвинения в адрес РФ по делу Скрипаля оказывают прямое давление на следствие

Политика
13 марта, 14:16 дата обновления: 13 марта, 14:30 UTC+3

Спикер Совфеда убеждена, что подобное навязывание точки зрения недопустимо в цивилизованной правовой системе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прозвучавшие на столь высоком уровне бездоказательные обвинения в адрес России по делу о предполагаемом отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются давлением на следствие. Об этом заявила журналистам во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Очевидно, что это провокация против России, что это попытка безосновательно, бездоказательно обвинить именно Россию и оказать влияние и давление… Я думаю, что следственные органы Великобритании не будут следовать этому политическому тренду. Хотя такого рода высказывания на высоком уровне - это давление на следствие. Это навязывание точки зрения, что недопустимо в цивилизованной правовой системе", - сказала Матвиенко.

Она также назвала все обвинения в адрес РФ фейком, вброшенным в преддверии выборов. Такие заявления вредят двусторонним отношениям, уверена спикер Совфеда.

"В России идет важнейшая политическая кампания по подготовке выборов президента. Это очередной фейк, направленный на раскручивание нового витка русофобской кампании... То, что делается в Великобритании, идет во вред нашим двусторонним отношениям", - сказала Матвиенко.

Ранее глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев также заявил, что "обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу о предполагаемом отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются полной деградацией Британии, которая оставляет все меньше почвы для взаимодействия с РФ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инцидент с экс-полковником ГРУ
Страны
Россия Великобритания
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Первой женщиной-директором ЦРУ стала Джина Хэспел
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
5
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
6
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама