Матвиенко: обвинения в адрес РФ по делу Скрипаля оказывают прямое давление на следствие

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прозвучавшие на столь высоком уровне бездоказательные обвинения в адрес России по делу о предполагаемом отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются давлением на следствие. Об этом заявила журналистам во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Очевидно, что это провокация против России, что это попытка безосновательно, бездоказательно обвинить именно Россию и оказать влияние и давление… Я думаю, что следственные органы Великобритании не будут следовать этому политическому тренду. Хотя такого рода высказывания на высоком уровне - это давление на следствие. Это навязывание точки зрения, что недопустимо в цивилизованной правовой системе", - сказала Матвиенко.

Она также назвала все обвинения в адрес РФ фейком, вброшенным в преддверии выборов. Такие заявления вредят двусторонним отношениям, уверена спикер Совфеда.

"В России идет важнейшая политическая кампания по подготовке выборов президента. Это очередной фейк, направленный на раскручивание нового витка русофобской кампании... То, что делается в Великобритании, идет во вред нашим двусторонним отношениям", - сказала Матвиенко.

Ранее глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев также заявил, что "обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу о предполагаемом отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются полной деградацией Британии, которая оставляет все меньше почвы для взаимодействия с РФ".