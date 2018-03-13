Постпред при ОЗХО: Лондон должен официально запросить у Москвы консультации по Скрипалю

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Лондон должен прекратить истерию и как можно скорее оформить официальную просьбу к Москве начать консультации для прояснения ситуации вокруг дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Александр Шульгин. Текст выступления размещен во вторник на сайте российского дипведомства.

"Считаем абсолютно неприемлемыми голословные обвинения британских властей в якобы причастности России к применению на их территории отравляющих веществ. Напоминаем английским коллегам, что Россия и Великобритания являются членами ОЗХО - одного из наиболее успешных и эффективных разоруженческих и нераспространенческих механизмов. Призываем их отказаться от языка ультиматумов и угроз и вернуться в правовое поле химконвенции, которое позволяет разрешать подобного рода ситуации", - подчеркнул дипломат.

"Если у Лондона действительно есть серьезные основания подозревать Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), предлагаем британской стороне немедленно задействовать процедуры, предусмотренные пунктом 2 статьи IX КЗХО. Они позволяют на двусторонней основе официально обратиться к нам для получения разъяснений по вопросу, который вызывает какие-либо сомнения или озабоченности", - пояснил российский постпред.

При этом он подчеркнул, что подобные разъяснения, в соответствии с КЗХО, предоставляются запрашивающему государству-участнику "как можно скорее, но в любом случае не позднее чем через десять дней после поступления запроса". "В этой связи ультимативные требования дать информацию немедленно, до конца сегодняшнего дня, являются абсолютно неприемлемыми", - заявил Шульгин.

Факты и только факты

Российский постпред призвал британскую сторону "приберечь пропагандистский пыл и лозунги для непросвещенной внутренней аудитории". "Там они, может быть, и работают. В стенах же профильной международной организации, какой является ОЗХО, надо оперировать фактами и только фактами", - обратил внимание Шульгин.

"Перестаньте нагнетать истерию, скорейшим образом официально оформите свою просьбу к нам начать консультации для прояснения ситуации. Сразу предупреждаем, что мы потребуем предъявления материальных доказательств якобы обнаружения российского следа в данном резонансном деле", - отметил дипломат.

"При этом объяснения британской стороны, что, дескать, у нас все есть, что наши всемирно известные ученые располагают неопровержимыми данными, но вам ничего не дадим, - в расчет приниматься не будут. Для нас это будет означать, что у Лондона за душой ничего нет, а все громкие обвинения - один сплошной вымысел, еще один пример грязной информационной войны против России. А за ложь рано или поздно придется отвечать", - предупредил российский постпред.

"Кроме того, в данном конкретном случае британской стороне правомерно было бы обратиться за помощью к Техсекретариату ОЗХО в проведении независимого лабораторного анализа имеющихся в ее распоряжении образцов проб, указывающих якобы на обнаружение в Солсбери следов отравляющих веществ нервно-паралитического свойства", - добавил он.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал Лавров.