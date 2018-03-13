Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон примет решение о прекращении вещания телеканала RT. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала Захарова.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom допустил возможность лишения российской телекомпании лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери стояла Россия.

В свою очередь RT усмотрела в мерах британского регулятора действия вне его функционала. "Мы не согласны с позицией Ofcom", - говорится в поступившем во вторник в ТАСС сообщении телеканала. "Связывая RT с не относящимися к делу вопросами, Ofcom объединяет свою роль регулятора вещания с ролью государства. RT остается важным голосом в новостном пространстве Великобритании, освещая крайне важные, но игнорируемые события и мнения, в том числе многих депутатов и других британских общественных деятелей, которые были отстранены центральными СМИ от общественных дискуссий", - заявили в RT.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери: "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем". Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.