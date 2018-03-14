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Постпред РФ при ЕС уверен, что за отравлением Скрипаля не могли стоять российские власти

Политика
14 марта, 0:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Владимир Чижов также пожелал выздоровления бывшему полковнику ГРУ и его дочери

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ТАСС, 14 марта. Российские власти не могли стоять за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов во вторник в интервью телеканалу CNN.

"Я глубоко сопереживаю по поводу всей ситуации, которая случилась в Солсбери. Тем, кто пострадал от этого ядовитого вещества, я желаю скорейшего выздоровления, в том числе Скрипалю и его дочери. Но я должен сказать, что российские власти, российское государство не используют такие меры по отношению к своим оппонентам, я могу заверить вас в этом", - заявил Чижов.

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Дипломат скептически отнесся к предположению, что и Скрипаля, и погибшего 12 марта при невыясненных обстоятельствах соратника Бориса Березовского Николая Глушкова можно назвать оппонентами Кремля, а значит, их смерть могла быть выгодна властям. "И для сегодняшних российских властей не было ничего лучше, чем избавляться от них за неделю до выборов. Вы думаете, это логично?", - прокомментировал он вопрос журналистки.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они остаются в больнице в критическом состоянии. Согласно утверждениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

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Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Смерть Бориса Березовского Инцидент с экс-полковником ГРУ
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